Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része

Mint a miniszterelnök ismertetéséből kiderült, 2027-re 4,9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt tervez a kormány, számos jóléti kiadást, adókönnyítést és béremelést ígérve. Az ehhez szükséges forrásokról is beszélt Magyar Péter, több változtatást, emelést vagy korlátozást bejelentve.

Amellett, hogy 9 százalékra csökken a minimálbér szja-ja, illetve hogy az ígéret szerint mindenkinek csökken az adója 680 ezer forintos bér alatt, illetve megmarad a 25 éven aluliak szja-mentessége,

az édesanyák szja-mentességeinél havi bruttó egymillió forintos jövedelemplafont vezetnek be, és nem terjesztik ki a lehetőséget a 40 év feletti kétgyermekes anyákra.

A vagyonadóból évi 200 milliárd forintot tervez beszedni a kormány, Magyar Péter elmondása szerint a mintegy 15 ezer milliárdos vagyonadója szinte teljes mértékben fedezi majd a 250 milliárd forintos szja-csökkentést, amiből több mint két és fél millióan részesülnek.

Növelik a legnagyobb, évi 180 milliárd forint árbevétel feletti vállalatok társasági adóját – az elhangzottak szerint ezen vállalatok tényleges befizetése most sem éri el a 9 százalékot, és ezután is csak 11 százalék körül fog alakulni.

Növelik az innovációs adó mértékét is 0,2 százalékról 0,5 százalékra, amit a mikro- és kisvállalkozásoknak nem kell megfizetniük.

Átalakítják és célzottá teszik a fejlesztésiadó-kedvezményt, hogy olyan beruházásokat és elsősorban hazai kkv-kat ösztönözzenek, amelyeknél a magyar tudás áll a középpontban.

Többek számára növekszik a cégautóadó: az egy kocsival rendelkező cégeknél nem lesz sem változás, sem emelés, de a kedvezmény a második autótól megszűnik, plusz a nagy teljesítményű cégautók adóján is emelnek. Ebből az elhangzottak szerint nagyjából fedezni tudják a kórházi klímaprogramra szánt összeget.

Változik jövőre a kiskereskedelmi különadó, mivel az 1 és 50 milliárd forint közötti adóalapsávban 0,45 százalékos kulcsot vezetnek be. Az egymilliárd forintig terjedő árbevétel adómentes marad, ahogy az 50 milliárd forint feletti sávokban az 1 és 4,5 százalékos kulcsok is.

2027-ben emelik a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterheit, valamint többet kérnek a természeti erőforrások használatáért, a környezetszennyező tevékenységek után, és emelkedik a bányajáradék is.

Magasabb adóbevételt vár a kormány az energetikai cégektől, de az nem derült ki, hogy új adónem vagy adóemelés formájában kívánják a plusz 100 milliárd forintot beszedni.

Jön a reklámadó, amely vonatkozni fog a technológiai óriásokra, például a Metára és a Google-re is. Az évek óta létező, de nullás kulcsú adó 2027-től 3,75 százalék lesz. A reklámszakma által élesen bírált teherből több mint 14 milliárd forintos éves költségvetési bevételt várnak. Magyar Péter szerint a várható bevétel a kórházi várólisták rövidítésére elkülönített 20 milliárd forintos keret több mint kétharmadát fedezheti.