Karácsony Gergely is reagált Magyar Péter beszédére

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „az elmúlt hét év a pénzügyi kivéreztetést jelentette az önkormányzatok számára”, azonban a kormányfő által a jövő évi költségvetésről elmondottak alapján úgy tűnik, hogy „végre egy sokkal könnyebb éve lehet a magyar önkormányzatoknak”.

Az elmúlt években a kormány az inflációnál kisebb mértékben emelte az önkormányzatoknak adott normatív támogatásokat. Ennek a most bejelentett 64 milliárdos megemelése azt jelenti, hogy az inflációt érdemben meghaladó mértékben kapnak több forrást az önkormányzatok – mutatott rá.

A főpolgármester azt is nagyon pozitívnak nevezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentős mértékben, több mint 15 százalékkal csökken a következő évben.

Kiemelte: ezeken túl a jövő évi költségvetésben benne lesz az is, ami a vidéki nagyvárosok követelése volt, hogy visszakapják „az Orbán-kormány által elvett” helyi közösségi közlekedési támogatást. Továbbá Budapest is megkapja azokat a forrásokat, amelyekről október elsején a kormánnyal megállapodott – mondta Karácsony Gergely.

Úgy fogalmazott, „ez azt jelenti, hogy reális esélye van annak, hogy minden magyar településnek könnyebb legyen a következő év. Reális lehetőség van arra, hogy az önkormányzatok partnerei lehessenek a kormánynak abban, hogy valóban emberséges és működő Magyarországot építsünk.”

Karácsony Gergely kitért arra is, pontosan tudja, hogy nagyon sok önkormányzati vezető nagyobb változásokat szeretett volna. Ugyanakkor a bemutatott költségvetésben van forrás az egészségügy jelentős mértékű támogatásnövelésére, a családi pótlék emelésére, a közalkalmazottak, a szociális vagy éppen a kulturális területen dolgozók fizetésemelésére és az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentésére is – mutatott rá a főpolgármester, aki szerint mindezek alapján „ez egy nagyon jó költségvetési tervezet”.

„Persze szó nincs arról, hogy ez a költségvetés megoldaná az önkormányzatok összes problémáját. Rengeteg tárgyalásra, egyeztetésre és további intézkedésre lesz szükség, de végre az irány nem arról szól, hogy lehetetlenné tegyék az önkormányzatok működését, hanem arról, hogy közösen a központi kormányzat és az önkormányzatok együtt tudjuk szolgálni Magyarország polgárait” – zárta szavait Karácsony Gergely.