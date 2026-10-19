ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.26
usd:
324.12
bux:
143839.26
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a Városházán 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Karácsony Gergely is reagált Magyar Péter beszédére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az elmúlt hét év pénzügyi kivéreztetése után a fellélegzés éve lehet 2027 az önkormányzatoknak - jelentette ki a főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában, arra reagálva, hogy Magyar Péter kormányfő az Országgyűlésben ismertette a jövő évi költségvetést.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „az elmúlt hét év a pénzügyi kivéreztetést jelentette az önkormányzatok számára”, azonban a kormányfő által a jövő évi költségvetésről elmondottak alapján úgy tűnik, hogy „végre egy sokkal könnyebb éve lehet a magyar önkormányzatoknak”.

Az elmúlt években a kormány az inflációnál kisebb mértékben emelte az önkormányzatoknak adott normatív támogatásokat. Ennek a most bejelentett 64 milliárdos megemelése azt jelenti, hogy az inflációt érdemben meghaladó mértékben kapnak több forrást az önkormányzatok – mutatott rá.

A főpolgármester azt is nagyon pozitívnak nevezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentős mértékben, több mint 15 százalékkal csökken a következő évben.

Kiemelte: ezeken túl a jövő évi költségvetésben benne lesz az is, ami a vidéki nagyvárosok követelése volt, hogy visszakapják „az Orbán-kormány által elvett” helyi közösségi közlekedési támogatást. Továbbá Budapest is megkapja azokat a forrásokat, amelyekről október elsején a kormánnyal megállapodott – mondta Karácsony Gergely.

Úgy fogalmazott, „ez azt jelenti, hogy reális esélye van annak, hogy minden magyar településnek könnyebb legyen a következő év. Reális lehetőség van arra, hogy az önkormányzatok partnerei lehessenek a kormánynak abban, hogy valóban emberséges és működő Magyarországot építsünk.”

Karácsony Gergely kitért arra is, pontosan tudja, hogy nagyon sok önkormányzati vezető nagyobb változásokat szeretett volna. Ugyanakkor a bemutatott költségvetésben van forrás az egészségügy jelentős mértékű támogatásnövelésére, a családi pótlék emelésére, a közalkalmazottak, a szociális vagy éppen a kulturális területen dolgozók fizetésemelésére és az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentésére is – mutatott rá a főpolgármester, aki szerint mindezek alapján „ez egy nagyon jó költségvetési tervezet”.

„Persze szó nincs arról, hogy ez a költségvetés megoldaná az önkormányzatok összes problémáját. Rengeteg tárgyalásra, egyeztetésre és további intézkedésre lesz szükség, de végre az irány nem arról szól, hogy lehetetlenné tegyék az önkormányzatok működését, hanem arról, hogy közösen a központi kormányzat és az önkormányzatok együtt tudjuk szolgálni Magyarország polgárait” – zárta szavait Karácsony Gergely.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely is reagált Magyar Péter beszédére

költségvetés

karácsony gergely

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része

Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része
A vagyonadó bevezetése mellett több más helyről is tervez pénzt előteremteni a kormány Magyar Péter ismertetése szerint. A miniszterelnök a jövő évi büdzsé főbb irányait az Országgyűlésben felszólalva vázolta.
 

Karácsony Gergely is reagált Magyar Péter beszédére

Több éven át, fokozatosan vezetik be a nyugdíjas SZÉP-kártyát, jönnek az emelések

Szja-változások jönnek jövőre, lesz kedvezmény, de korlátozás is

Új programok jönnek az Otthon Start helyett, indul lakástakarék és energetikai támogatás is

Így reagált a parlamenti ellenzék a miniszterelnök költségvetési beszédére

„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben

Eldőlt: kivezetik az árrésstopot

Üzenet Washingtonból: az EU a tűzzel játszik

Üzenet Washingtonból: az EU a tűzzel játszik

Az Egyesült Államok súlyos gazdasági következményekkel fenyegette meg az európai vállalatokat, ha az unió korlátozná az amerikai műholdas szolgáltatók, köztük Elon Musk Starlinkjének piacra jutását. Erről beszélt Washington párizsi nagykövete.
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durvul a helyzet Franciaországban: jönnek a kijárási tilalmak

Durvul a helyzet Franciaországban: jönnek a kijárási tilalmak

Részleges és helyi kijárási tilalmakat vezetnek be hétfő este egyes francia városokban a hatóságok, amelyek a bírálatok kereszttüzébe kerültek, miután nem tudták megakadályozni a hétvége folyamán az erőszakos cselekményeket és a fosztogatásokat a megélhetési problémák elleni tömegtüntetések mentén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!

Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!

A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.

BBC
Business Sport Travel Science
French PM calls for partial curfews as he condemns 'thieves' and 'thugs' behind riots

French PM calls for partial curfews as he condemns 'thieves' and 'thugs' behind riots

Sébastien Lecornu says the move will protect people and shops. Earlier, industry leaders said more than 2,000 businesses were impacted by the weekend riots and looting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 17:25
Több éven át, fokozatosan vezetik be a nyugdíjas SZÉP-kártyát, jönnek az emelések
2026. október 19. 17:14
Keleti Arthur az internethasználatról: nem össze-vissza kell rettegni, hanem strukturáltan félni
×
×