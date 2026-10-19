Bóka János: Magyar Péter a költségvetésről is össze-vissza beszélt

„Magyar Péter általában véve is össze-vissza beszél, a költségvetés kapcsán sem történt ez másként” – mondta a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint ezért nem azt kell figyelni, mit mond, hanem, hogy mit tesz a kormányfő, ez pedig csak az elkövetkező hetekben derül majd ki.

Bóka János arra figyelmeztetett: mivel a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot meg nem nyújtották be az Országgyűlésnek, a makroszámok ismerete nélkül nincsen komoly ember, aki ma meg tudná mondani, hogy Magyar Péter bejelentései megalapozottak-e.

A fideszes politikus értékelése szerint ugyanakkor azt már tudják, hogy rosszul járnak az szja-mentességüket elvesztő többgyermekes anyák, valamint a rendvédelmi dolgozók, a szociális, kulturális vagy egészségügyi dolgozók, akik nem kapják meg az ígért béremelést, és bizonyos esetekben még rosszabbul is járhatnak.

Bóka János az árrésstop kivezetését kockázatos intézkedésnek tartja, szerinte ez az árak és az infláció elszabadulásához vezethet, hasonlóan a üzemanyagokhoz, ahol a védett ár megszüntetése rekordmagas árakat eredményezett.

Magyar Péter az Országgyűlés hétfői ülésén mondott napirend előtti felszólalásában számolt be a 2027-es költségvetés fő intézkedéseiről. A kormányfő az igazságosság és a fejlődés, Magyarország újjáépítésének a költségvetéseként beszélt a 2027-es büdzséről.

Jelezte: a költségvetési tervezetet még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, és a hónap végén benyújtják az Országgyűlésnek.

A miniszterelnök – aki beszédében a Fidesz-képviselőcsoportját Mészáros-frakciónak nevezte – hangsúlyozta: ez a rendszerváltás utáni első költségvetés lesz, amely teljes rendszereket alakít át azzal a céllal, hogy „a Mészáros-frakció kivételezettjeire” szabott ország helyén egy igazságos, fejlődő, működő és emberséges hazát építsenek.