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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bóka János: Magyar Péter a költségvetésről is össze-vissza beszélt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz frakcióvezetője szerint a miniszterelnök a 2027-es költségvetésről is össze-vissza beszélt. Bóka János hétfő esti Facebook-videójában reagált Magyar Péter jövő évi büdzsével kapcsolatos parlamenti bejelentéseire.

„Magyar Péter általában véve is össze-vissza beszél, a költségvetés kapcsán sem történt ez másként” – mondta a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint ezért nem azt kell figyelni, mit mond, hanem, hogy mit tesz a kormányfő, ez pedig csak az elkövetkező hetekben derül majd ki.

Bóka János arra figyelmeztetett: mivel a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot meg nem nyújtották be az Országgyűlésnek, a makroszámok ismerete nélkül nincsen komoly ember, aki ma meg tudná mondani, hogy Magyar Péter bejelentései megalapozottak-e.

A fideszes politikus értékelése szerint ugyanakkor azt már tudják, hogy rosszul járnak az szja-mentességüket elvesztő többgyermekes anyák, valamint a rendvédelmi dolgozók, a szociális, kulturális vagy egészségügyi dolgozók, akik nem kapják meg az ígért béremelést, és bizonyos esetekben még rosszabbul is járhatnak.

Bóka János az árrésstop kivezetését kockázatos intézkedésnek tartja, szerinte ez az árak és az infláció elszabadulásához vezethet, hasonlóan a üzemanyagokhoz, ahol a védett ár megszüntetése rekordmagas árakat eredményezett.

Magyar Péter az Országgyűlés hétfői ülésén mondott napirend előtti felszólalásában számolt be a 2027-es költségvetés fő intézkedéseiről. A kormányfő az igazságosság és a fejlődés, Magyarország újjáépítésének a költségvetéseként beszélt a 2027-es büdzséről.

Jelezte: a költségvetési tervezetet még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, és a hónap végén benyújtják az Országgyűlésnek.

A miniszterelnök – aki beszédében a Fidesz-képviselőcsoportját Mészáros-frakciónak nevezte – hangsúlyozta: ez a rendszerváltás utáni első költségvetés lesz, amely teljes rendszereket alakít át azzal a céllal, hogy „a Mészáros-frakció kivételezettjeire” szabott ország helyén egy igazságos, fejlődő, működő és emberséges hazát építsenek.

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Kezdőlap    Belföld    Bóka János: Magyar Péter a költségvetésről is össze-vissza beszélt

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Magyar Péter bejelentéseket tett - Mutatjuk, hogy reagált a tőzsde

Hétvégén súlyosbodtak a zavargások Európában, amire megütötték az eurót, az európai tőzsdék pedig estek, különösen a francia és az olasz index. Az ázsiai részvénypiacokon vegyes volt a kép reggel, a kínai index emelkedett a vártnál erősebb GDP-adatra, míg a japán tőzsde esett, Hongkongban pedig nem volt kereskedés. A hét hazai kulcseseményei ma és holnap zajlanak, amikor a Tisza-kormány bemutatja az első teljesen saját költségvetését, és a Magyar Nemzeti Bank is dönt az alapkamatról. Magyar Péter mai beszédében a 2027-es költségvetés kapcsán többek között elmondta, hogy a kormány nagyobb hozzájárulást kér az energiacégektől, a bankoktól, a biztosítóktól és a kiskereskedelmi láncoktól. Ezt követően esett a Mol és az OTP árfolyama is a mai kereskedésben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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