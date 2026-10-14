Nyilvános határozathirdetést tart az Alkotmánybíróság az Óbudai Gázgyár kármentesítése ügyében

Az Ab honlapján szerdán közzétett közlemény szerint a testület október 20-án nyilvános, teljes ülésen hirdeti ki határozatát egy rendes bírói indítványról, amely a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet egy rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítását és a rendelkezés megsemmisítését kéri.

Az ügy több évtizedes, az alapeljárás másfél évtizede tart, felperesei ingatlantulajdonosok, az alkotmánybírósági eljárás idén áprilisban kezdődött. Előzménye, hogy a környezetvédelmi hatóság kötelezte a Fővárosi Gázművek Zrt.-t mint környezethasználót 2012-ben egyik telephelyére vonatkozóan részletes tényfeltárásra és kármentesítési monitoring terv készítésére, majd 2015-ben a földtani közeggel és a felszín alatti vízzel kapcsolatban beavatkozásra és a beavatkozás ideje alatti kármentesítés-monitoring végzésére.

A Fővárosi Gázművek Zrt. és jogutódai több alkalommal kértek és kaptak határidő-hosszabbítást. A beavatkozási terv felülvizsgálatára vonatkozó legutolsó határidő 2026 decembere.

Az alapügyben „eljáró bíróság megjegyzi, hogy bár a környezetszennyezés felismerésére már harminc éve került sor, a beavatkozásra kötelező határozat meghozatalára közel húsz évvel később, míg a beavatkozás megkezdésére azóta sem került sor". Az alapügyben eljáró bíró indítványa szerint a kormányrendelet ellentétes többek között az alaptörvény azon rendelkezésével, mely szerint „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.", illetve, „Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni" – olvasható az Ab honlapján.

Az Ab évek óta nem tartott nyilvános határozathirdetést, az elmúlt évtizedben csak néhány alkalommal került rá sor.

A Fővárosi Gázművek Zrt.-t időközben felvásárolta az állam, illetve az MVM Csoport.

Karácsony Gergely főpolgármester tavaly februárban jelentette be, hogy a főváros – mint a kármentesítésben érintett ingatlanok tulajdonosa, társtulajdonosa – csatlakozik a Graphisoft által az állam ellen indított perhez az Óbudai Gázgyár területének méregtelenítése ügyében.

A főpolgármester akkor azt írta Facebook-oldalán: egy évtizede nyilvánvaló, hogy az állami Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.-nek fel kell számolnia az Óbudai Gázgyár területén a föld alatt lévő mintegy 200 ezer tonna mérgező, rákkeltő szennyező anyagot. Ám évek óta csak annyi történik, hogy a határidő lejárta előtt pár nappal eltolják a határidőt, vagyis „menlevelet adnak a semmittevésre".

A „gázgyár területe mai tudásunk szerint nagyságrendekkel szennyezettebb, mint a Rákosrendező" – fogalmazott másfél éve a főpolgármester.

Az Óbudai Gázgyár 1984 óta nem működik, területe időközben a főváros tulajdonába került, ott jött létre a Graphisoft Park, oda költözött a Microsoft és az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, ám kármentesítés azóta sem történt.