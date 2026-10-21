ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.66
usd:
325.01
bux:
0
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Az Északi összekötő vasúti híd, előtérben az egykori Óbudai Gázgyár felújított, ipari műemlék kátránytornyai és víztornya a főváros III. kerületében 2017. május 17-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Óbudai Gázgyár: Karácsony Gergely bejelentést tett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A főváros kész a partnerségre a kormánnyal a volt Óbudai Gázgyár területének kármentesítési folyamatában – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán kedden, az ügyben kihirdetett alkotmánybírósági döntésre reagálva.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: ismét „felfeslett egy bűn, amit az Orbán-kormány követett el, és amit a mostani kormánynak kell rendbe tennie: az állam alaptörvény-ellenesen halogatta éveken át az Óbudai Gázgyár területének kármentesítését”.

Ennek a szennyezésnek az elhatárolása az első lépés, de ezt a kármentesítési folyamat elindításának kell követnie – írta a főpolgármester, hozzátéve: Budapest ebben is kész a partnerségre a kormánnyal.

Bejegyzése szerint több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak, az MVM Next Zrt.-nek fel kell számolnia a volt Óbudai Gázgyár területén, a föld alatt található mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Tavaly Budapest csatlakozott ahhoz a perhez, amelyet

a Graphisoft Park indított annak érdekében, hogy cselekvésre bírja az államot a kármentesítés ügyében. A pert meg is nyerték

- emlékeztetett Karácsony Gergely.

Kitért arra is, hogy az ügyben a Fővárosi Törvényszék fordult az Alkotmánybírósághoz. A testületnek abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy összeegyeztethető-e az egészséges környezethez való joggal az olyan állami szabályozás, amely szerint a kötelezett akkor is mentesül a jogkövetkezmények alól, ha nem végzi el a környezeti károk felszámolását.

Az Orbán-kormány erre a szabályozásra hivatkozva tologatta a kármentesítés határidejét, és emiatt bújt ki hosszú éveken át a felelősség alól. Az Alkotmánybíróság most alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette ezt a szabályt: a halogatásnak egyszer és mindenkorra vége – fogalmazott a főpolgármester. Kiemelte:

a volt Óbudai Gázgyár területe nemcsak a város egyik legszennyezettebb, hanem az egyik legértékesebb fejlesztési területe is.

Az, hogy az államnak sürgető dolga van az Orbán-kormány eme pusztító örökségének felszámolásával, nemcsak a bírósági ítéletekből következik, hanem abból is, hogy nyáron, a Duna alacsony vízállásakor a szennyezés okozta kár már szabad szemmel is jól látható volt – mutatott rá Karácsony Gergely.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Óbudai Gázgyár: Karácsony Gergely bejelentést tett

karácsony gergely

óbudai gázgyár

kármentesítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Javuló hangulatban indul a szerda a tőzsdéken, az amerikai piacok tegnapi, többségében pozitív zárása után Ázsiában emelkednek az indexek, és az európai határidős jegyzések is mérsékelt pluszt jeleznek. A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul, ma többek között a Meta és a Tesla számai adhatnak új irányt a technológiai részvényeknek. A megnyugvás ugyanakkor továbbra is törékeny, hiszen az AI-beruházások megtérülése körüli aggodalmak, a magas kötvényhozamok és az ismét emelkedő olajárak is óvatosságra intenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszak jöhet a magyar gazdaságban: kiderült, mikor teljesülhetnek az euró feltételei

Új korszak jöhet a magyar gazdaságban: kiderült, mikor teljesülhetnek az euró feltételei

A kormány által frissen bejelentett, euróbevezetést célzó költségvetési pálya – ezen belül a 2027-re kitűzött 4,9 százalékos hiánycél – megfelelt a befektetői várakozásoknak.

BBC
Business Sport Travel Science
US envoy to meet Putin in Russia as Zelensky says intelligence sharing 'works now'

US envoy to meet Putin in Russia as Zelensky says intelligence sharing 'works now'

Ukraine had accused the US of withholding key intelligence - a claim rejected as "scandalous" by Washington.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 08:23
A Reklámszövetség megszólalt a reklámadó visszahozataláról
2026. október 21. 06:48
Roncsautót fogtak Tolnában, csoda, hogy gurulni volt képes – videó
×
×