Óbudai Gázgyár: Karácsony Gergely bejelentést tett

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: ismét „felfeslett egy bűn, amit az Orbán-kormány követett el, és amit a mostani kormánynak kell rendbe tennie: az állam alaptörvény-ellenesen halogatta éveken át az Óbudai Gázgyár területének kármentesítését”.

Ennek a szennyezésnek az elhatárolása az első lépés, de ezt a kármentesítési folyamat elindításának kell követnie – írta a főpolgármester, hozzátéve: Budapest ebben is kész a partnerségre a kormánnyal.

Bejegyzése szerint több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak, az MVM Next Zrt.-nek fel kell számolnia a volt Óbudai Gázgyár területén, a föld alatt található mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Tavaly Budapest csatlakozott ahhoz a perhez, amelyet

a Graphisoft Park indított annak érdekében, hogy cselekvésre bírja az államot a kármentesítés ügyében. A pert meg is nyerték

- emlékeztetett Karácsony Gergely.

Kitért arra is, hogy az ügyben a Fővárosi Törvényszék fordult az Alkotmánybírósághoz. A testületnek abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy összeegyeztethető-e az egészséges környezethez való joggal az olyan állami szabályozás, amely szerint a kötelezett akkor is mentesül a jogkövetkezmények alól, ha nem végzi el a környezeti károk felszámolását.

Az Orbán-kormány erre a szabályozásra hivatkozva tologatta a kármentesítés határidejét, és emiatt bújt ki hosszú éveken át a felelősség alól. Az Alkotmánybíróság most alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette ezt a szabályt: a halogatásnak egyszer és mindenkorra vége – fogalmazott a főpolgármester. Kiemelte:

a volt Óbudai Gázgyár területe nemcsak a város egyik legszennyezettebb, hanem az egyik legértékesebb fejlesztési területe is.

Az, hogy az államnak sürgető dolga van az Orbán-kormány eme pusztító örökségének felszámolásával, nemcsak a bírósági ítéletekből következik, hanem abból is, hogy nyáron, a Duna alacsony vízállásakor a szennyezés okozta kár már szabad szemmel is jól látható volt – mutatott rá Karácsony Gergely.