Fidesz-KDNP: Magyar Péter lemondott kétmilliárd euróról

A közleményben a képviselőcsoport azt írta: a „Brüsszel-Tisza paktum” újabb részletei váltak ismertté. Amíg 2022-ben az Európai Bizottság kezdeményezte 6,3 milliárd euró uniós támogatás zárolását a Magyarországnak járó kohéziós pénzekből, „az Orbán Viktor által kemény tárgyalások során kiharcolt pénzből Magyar Péter 2,1 milliárd euróról lemondott” – hívta fel a figyelmet a Fidesz-KDNP EP-küldöttsége.

A korábbi kormánypárok EP-képviselői szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2024 elején világossá tette, hogy a Magyarországnak járó 20 milliárd eurós uniós forrás mindaddig befagyasztva marad, amíg „hazánk nem teljesíti Brüsszel politikai zsaroló feltételeit”. Emlékeztettek, hogy a források felfüggesztésének okai között szerepeltek az LMBTQ-jogokkal, a tudományos szabadsággal és a menedékjoggal kapcsolatos aggályok.

Brüsszelből tehát ezt parancsolták – fogalmaztak.

Felidézi a közlemény, hogy a tudományos szabadságra hivatkozva Brüsszel kizárta a magyar diákokat, oktatókat és kutatókat az Erasmus-programból. Az Orbán-kormány több alkalommal módosította a szabályozást az Európai Bizottság kifogásainak rendezése érdekében, hogy a magyar diákokat, oktatókat, kutatókat ért korlátozások megszűnjenek. „Brüsszel azonban újabb és újabb zsaroló elvárásokat támasztott, és a korlátozásokat nem oldotta fel” – fogalmaztak a képviselők.

A kormányváltást követően viszont Magyar Péterék az összes brüsszeli politikai feltételt teljesítették – fogalmaztak.

Brüsszel nem tud olyan elvárást megfogalmazni, amit Magyar Péterék lelkesen, fegyelmezetten és szervilis módon ne teljesítenének. A kérdés az: mi lesz a következő brüsszeli kérés? – tette hozzá közleményében a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben, magyar újságíróknak szerdán nyilatkozva közölte: a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja teljes nyilvánosságot követel azzal kapcsolatban, hogy mi szerepel a Tisza-kormány és az Európai Bizottság politikai megállapodásában.

Az elmúlt hetekre egyértelművé vált, hogy az uniós forrásokért cserébe a Tisza-kormánynak végre kell hajtania azokat a követeléseket, melyeket az Európai Bizottság az elmúlt években megfogalmazott, és amelyeket az előző kormány következetesen elutasított” – fogalmazott.

Az új magyar kormány végrehajtja azt a „követeléslistát”, melyet az előző kormány is jól ismert, csak épp ellenállt a nyomásnak – jelentette ki.

A kérdés már csak az, hogy melyek a még nem ismert követelések? Belenyúlnak-e a személyi jövedelemadó rendszerbe, hozzányúlnak-e a családtámogatásokhoz és tényleg emelik-e a társasági adót – fogalmazott.

Mivel ezek a lépések magyarok millióinak életét, megélhetési körülményeiket, munkahelyeiket érintik, teljes körű nyilvánosságot követelünk: hozzák nyilvánosságra a megállapodás minden lényeges részletét – tette hozzá nyilatkozatában a Fidesz politikusa.