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Magyar Péter miniszterelnök az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kötelező drog- és alkoholtesztet vezettetne be Magyar Péter az Országgyűlésben – megszólal az elemző

Infostart / InfoRádió

Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt a hét elején a parlamentben, hogy itt az ideje kötelező, de előre be nem jelentett drog- és alkoholtesztet bevezetni az Országgyűlésben. Az ülést a Fidesz-páholyból Nagy Attila Tibor politikai elemző is figyelemmel kísérte. Véleménye szerint az elképzelés kissé morbid és megdöbbentő, amely a helyszínről nézve egy hirtelen ötletnek tűnt.

Magyar Péter miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában váratlanul arról beszélt, hogy felkéri a Tisza-frakciót, terjesszenek elő javaslatot a házszabály módosítására.

„Volt egy olyan javaslatunk, hogy vezessük be a parlamentbe bejelentés nélküli alkohol és drogteszteket. Én azt szeretném kérni a Tisza frakciótól, hogy terjesszenek elő javaslatot a házszabály módosítására, az országgyűlési törvény módosítására. Vannak ilyenek más parlamentekben is, én azt javaslom, hogy legyenek végre a magyar parlamentben is kötelező, ám de előre be nem jelentett alkohol és drogtesztek” – mondta Magyar Péter, aki ennek kapcsán megnevezte Pócs János fideszes képviselőt, aki szerinte „egyre rosszabb állapotban van”.

A kormányfő felvetéséről Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdezte az InfoRádió. Az elemző ott volt a parlamenti ülésen a Fidesz páholyában, és később szócsatába is keveredett Magyar Péterrel (lásd keretes írásunkat).

„Kissé morbid és meghökkentő Magyar Péter ötlete. Én úgy érzékeltem a parlamenti ülésen, hogy ez egy hirtelen ötlet volt, amely akkor, abban a pillanatban fogalmazódott meg a fejében. Nagyon nem szokványos váratlan drogtesztre és alkoholtesztekre kényszeríteni az országgyűlési képviselőket. Van némi adatvédelmi aggályom, és abban sem vagyok benne, hogy ez összeegyeztethető az országgyűlési képviselők alkotmányos helyzetével, hogy bűncselekmény gyanúja nélkül csak úgy drogtesztnek vethessenek alá valakit” – fogalmazott az elemző. Nagy Attila Tibor is elmondta, hogy Pócs János fideszes képviselő viselkedése kapcsán állt elő a miniszterelnök ezzel az elképzeléssel.

„A miniszterelnök heves természetét jelzi ez a dolog, hiszen Pócs János állítólagos rossz viselkedése borította ki kora este, ezért követelt drog- és alkoholtesztet, méghozzá váratlanul” – mondta, hozzátéve: a miniszterelnök ötlete az lenne, hogy előre nem bejelentett módon vetnének alá országgyűlési képviselőket a ltesztnek. „Hát kíváncsian várom a törvénytervezetet, és a jogi, alkotmányjogi megalapozását. Nekem van némi aggályom, hogy ez megállja-e a helyét – mondta.

Magyar Péter jelezte, hogy más országok országgyűlésében van ilyenre precedens. Nagy Attila Tibor szerint azonban ez nem szokott téma lenni a nyugati országok parlamentjében. „Nem tudok ilyenekről, de ez nem zárja ki, hogy nincs is ilyen eljárás más parlamentben. Nem szokott ez téma lenni más parlamentekben, ha a német vagy a brit parlamentre gondolok, nem tudok olyanról, hogy mondjuk a bejárat előtt vagy a parlament épületében berendelnének képviselőket drog- és alkoholtesztekre. Szóval nagyon furcsának tűnik első hallásra a javaslat, de nézzük majd meg a konkrét törvénytervezetet” – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző az InfoRádióban.

A cikk Gyulai Péter hanganyaga alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Kötelező drog- és alkoholtesztet vezettetne be Magyar Péter az Országgyűlésben – megszólal az elemző

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