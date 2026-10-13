Időjárás: az ország egyik fele örülni fog

A hétvégi kiadós esőzés nem egy tartósan csapadékos időszak kezdete – tájékoztat honlapján a HungaroMet.

Minr írják: ismét magasnyomás lesz időjárásunk alakítója, ez magyarul azt jelenti, hogy esőre ne számítsunk.

De aki esetleg túrázni, nézelődni, sétálgatni szeretne a napokban, esetleg nem is annyira gondol a csapadékra. Talán vannak olyanok is, akik azt szeretnék, hogy essen majd bőségesen novemberben, meg aztán a téli hónapokban.

Zárójelben megjegyezhetjük persze, hogs ez nem kívánságműsor. Reménykedni azért lehet...

A HungaroMet jelentésére visszatérve azt kapjuk, hogy a hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északias szelet napközben többfelé – elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon – élénk lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet.

A hőmérséklet csúcsértéke kedden 13 és 18 fok között várható.