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Őszi hangulat vadgesztenyével, amelyen megcsillan a napfény.
Nyitókép: Pixabay

Időjárás: az ország egyik fele örülni fog

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Aki esőt vár, csalódni fog. Akik viszont klasszikusan szép őszi napokra számítanak, azoknak bejön majd az élet a következő napokban. Természetesen nekik is arra kell számítaniuk, hogy az éjszakák és a reggelek eléggé hűvösek, akár fagyosak lesznek.

A hétvégi kiadós esőzés nem egy tartósan csapadékos időszak kezdete – tájékoztat honlapján a HungaroMet.

Minr írják: ismét magasnyomás lesz időjárásunk alakítója, ez magyarul azt jelenti, hogy esőre ne számítsunk.

De aki esetleg túrázni, nézelődni, sétálgatni szeretne a napokban, esetleg nem is annyira gondol a csapadékra. Talán vannak olyanok is, akik azt szeretnék, hogy essen majd bőségesen novemberben, meg aztán a téli hónapokban.

Zárójelben megjegyezhetjük persze, hogs ez nem kívánságműsor. Reménykedni azért lehet...

A HungaroMet jelentésére visszatérve azt kapjuk, hogy a hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északias szelet napközben többfelé – elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon – élénk lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet.

A hőmérséklet csúcsértéke kedden 13 és 18 fok között várható.

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