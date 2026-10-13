ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.62
usd:
324.64
bux:
143550.77
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
storm over the lake Balaton-Hungary
Nyitókép: Remedios/Getty Images

A legrosszabbon már túl lehet a Balaton

Infostart

Újabb egy centiméterrel emelkedett a Balaton átlagos vízállása kedd reggelre, így elérte a 31 centimétert az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint. A hétvégi esőzések óta napról napra gyarapszik a tó vízkészlete, a part menti mérőhelyeken azonban jelentős különbségek vannak: a déli parton több helyen magasabb vízállást mértek.

A keddi adatok szerint Tihanyban 31, Balatonfenyvesen 30, Siófokon 33, Balatonszemesen pedig 35 centiméteres volt a vízállás. Az eltéréseket a szél is befolyásolja: ha tartósan egy irányból fúj, az egyik part felé tolja a vizet, így ott magasabb, a túloldalon pedig alacsonyabb vízszint alakulhat ki. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik, és a tó teljes vízkészletének változása nélkül is módosíthatja a mérőhelyeken mért értékeket.

Horváth Ákos, a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője a Sonline-nak elmondta, hogy október 10-én területi átlagban mintegy 35 milliméter csapadék hullott a Balaton felszínére. Az eloszlás azonban egyenetlen volt: Balatonkenesén 43, Keszthelyen 42,8 millimétert mértek, míg a tavat tápláló Zala vízgyűjtőjén mindössze 16–18 milliméter esett.

A befolyókon érkező vízutánpótlást a hosszan tartó szárazság is hátráltatja. A kiszáradt talaj a csapadék jelentős részét elnyelte, így kevesebb víz jutott a folyókba és a patakokba, majd rajtuk keresztül a Balatonba.

A szakember szerint a tó valószínűleg már túljutott az idei legkritikusabb időszakon, és elérte éves vízállásminimumát. Az őszi lehűléssel mérséklődik a párolgás, amely nyáron jelentősen csökkentette a vízkészletet. A meteorológus ezért az év hátralévő részében már nem számít további vízszintcsökkenésre, a következő hónapokban pedig lassú emelkedést valószínűsít.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A legrosszabbon már túl lehet a Balaton

balaton

csapadék

országos vízügyi főigazgatóság

vízállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kivégzés élő adásban – Szakértő: az állam szempontjából érthető, de rossz hatással lesz a társadalomra

Kivégzés élő adásban – Szakértő: az állam szempontjából érthető, de rossz hatással lesz a társadalomra
Élőben közvetíti a 13-szoros gyilkos Nidal Hasan kivégzését december 3-án az amerikai Védelmi Minisztérium. A texasi Fort Hood katonai bázison történt 2009-es lövöldözéssel összefüggésben Nagy László Tibor, az Országos Kriminológiai Intézet bűnözéskutatási és elemzési osztályvezetője az InfoRádiónak elmondta: az amerikai kormány példát akar statuálni a nyilvános kivégzéssel, viszont egy ilyen esemény megrendítheti az állam moralitását, és pszichésen is rossz hatással van az emberekre.
Két tankert támadtak meg a Hormuzi-szorosban – Tálas Péter szerint Irán stratégiája három elemből áll

Két tankert támadtak meg a Hormuzi-szorosban – Tálas Péter szerint Irán stratégiája három elemből áll

Két tankerhajót támadtak meg a közelmúltban a Hormuzi-szorosban, ahol több száz tengerjáró vesztegel jelenleg. Egy nap alatt csupán 5 tanker tudott átkelni a szoroson. Irán október 12-én bejelentette, hogy továbbra is vizsgálják az amerikai megállapodás részleteit. Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének vezetője nyilatkozott a témában az InfoRádióban.
Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

 

Kármán András: a jegybanki törvény végre szétválaszt két éles kérdést

Elfogadták az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát elhalasztó előterjesztést

Megválasztották a vagyonvédelmi hivatal három új elnökhelyettesét

Lezajlott a szavazás a Médiatanács tagjairól, a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – Magyar Péter máris reagált

VIDEÓ
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.14. szerda, 18:00
Cser-Palkovics András
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter hamarosan interjút ad, új taggal bővült a Médiatanács

Tisza-kormány: Magyar Péter hamarosan interjút ad, új taggal bővült a Médiatanács

Kedden folytatódott a parlament plenáris ülése, a képviselők tárgyaltak a 2026-os költségvetés módosításáról, megválasztották a Médiatanács új tagjait és az NVVH elnökhelyetteseit. Este Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak ad interjút.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés a Bajnokok Ligája-meccs előtt: fegyveres rablás miatt nem lép pályára Gulácsi Péter

Itt a bejelentés a Bajnokok Ligája-meccs előtt: fegyveres rablás miatt nem lép pályára Gulácsi Péter

Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter otthonába Spanyolországban, miközben a magyar válogatott kapus a feleségével és két kisgyermekével tartózkodott a házban.

BBC
Business Sport Travel Science
MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

Sir Ken McCallum says operations to tackle terrorism and state threats are now roughly of an "equal scale".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 18:40
Hatalmasat borult egy kamion az M1-es autópályán
2026. október 13. 18:16
Magyar Péter közölte a paksi fenékküszöb legújabb eredményét
×
×