A legrosszabbon már túl lehet a Balaton

A keddi adatok szerint Tihanyban 31, Balatonfenyvesen 30, Siófokon 33, Balatonszemesen pedig 35 centiméteres volt a vízállás. Az eltéréseket a szél is befolyásolja: ha tartósan egy irányból fúj, az egyik part felé tolja a vizet, így ott magasabb, a túloldalon pedig alacsonyabb vízszint alakulhat ki. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik, és a tó teljes vízkészletének változása nélkül is módosíthatja a mérőhelyeken mért értékeket.

Horváth Ákos, a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője a Sonline-nak elmondta, hogy október 10-én területi átlagban mintegy 35 milliméter csapadék hullott a Balaton felszínére. Az eloszlás azonban egyenetlen volt: Balatonkenesén 43, Keszthelyen 42,8 millimétert mértek, míg a tavat tápláló Zala vízgyűjtőjén mindössze 16–18 milliméter esett.

A befolyókon érkező vízutánpótlást a hosszan tartó szárazság is hátráltatja. A kiszáradt talaj a csapadék jelentős részét elnyelte, így kevesebb víz jutott a folyókba és a patakokba, majd rajtuk keresztül a Balatonba.

A szakember szerint a tó valószínűleg már túljutott az idei legkritikusabb időszakon, és elérte éves vízállásminimumát. Az őszi lehűléssel mérséklődik a párolgás, amely nyáron jelentősen csökkentette a vízkészletet. A meteorológus ezért az év hátralévő részében már nem számít további vízszintcsökkenésre, a következő hónapokban pedig lassú emelkedést valószínűsít.