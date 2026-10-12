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Új munkagépek beszerzéséről adott hírt a magyar közlekedési miniszetr.
Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook

Jőnnek a hókotrók, Vitézy Dávid intézkedett

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Új, nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, már idén télen munkához látnak – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid.

A magyar közúthálózat megfelelő fenntartásához nemcsak pénzre, hanem korszerű, megbízható munkagépekre is szükség van. Az elöregedett, egyre drágábban üzemeltethető járművek cseréje évek óta sürgető feladat, különösen a téli útüzemeltetésben – írja a közlekedési és beruházási miniszter.

Most négy új, háromtengelyes, Mercedes-Benz 6×4 típusú, daruval, hóekével és sószóróval is felszerelt tehergépkocsit vett át a Magyar Közút. Az új munkagépek a babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeknél állnak munkába.

Ezek nem egyszerű teherautók, hanem egész évben használható, többfunkciós munkagépek. A 315 kW teljesítményű, 35 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek 6,8 méteres munkaszélességű hóekével és 7,5 köbméteres, nedvesített só kijuttatására is alkalmas sószóróval rendelkeznek.

Így télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan végezhetnek hóeltakarítást és síkosságmentesítést. A 12,8 méteres gémkinyúlású darukkal pedig az év többi részében rakodási és szállítási feladatokra is használhatók.

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