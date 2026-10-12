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A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

Hamarosan kiderül, menesztik-e az első tiszás képviselőt

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Kaprinyák Tibor vadászós képei nagy vihart kavartak, Magyar Péter maga kezdeményezte a képviselő ügyének megvitatását.

A miniszterelnök kezdeményezésére a Tisza parlamenti frakciója és a kormánypárt elnöksége is napirendre veszi Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a párt országgyűlési képviselőjének afrikai vadászatokon készült fotói – írja a vg.hu. A miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy október 12-én tárgyalnak a politikus ügyéről.

Magyar Péter akkor azt írta bejegyzésében: „Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem!” A bejelentés alapján így már párton belül is következménye lehet annak az ügynek, amely az elmúlt napokban Kaprinyák Tibor korábbi vadászfotói miatt alakult ki.

A politikus jelenleg az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke, mégis olyan képek kerültek elő róla, ahol afrikai vadászatokon elejtett állatok mellett pózol.

Kaprinyák Tibor vadászatairól már a tavaszi választási kampány során is jelentek meg cikkek és fényképek. A haon.hu Hajdú-Bihar megyei hírportál még áprilisban számolt be arról, hogy a későbbi országgyűlési képviselő afrikai vadászatokon vett részt. Mint írják, az egész ügy úgy tudódhatott ki, hogy egy vadászatokat szervező cég Kaprinyák Tibor egy korábbi felvételét marketing célokra használta.

A nyilvánosságra került felvételeken a tiszás politikus többek között oroszlánokkal, bivallyal és antiloppal látható. Az egyik legismertebb fényképen egy elejtett hím oroszlán mellett térdel. Egy hím oroszlán elejtése több millió forintba is kerülhet, a teljes trófeagyűjtemény értéke pedig több tízmillió forint lehet.

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