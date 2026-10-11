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A drónnal készült felvételen helyére illesztik a Déli Körvasút új acél hídszerkezetét a Soroksári út felett 2026. július 25-én. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles 2500 tonnás szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb mûvelete.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

57 milliárddal számoltatja el Vitézy Dávid Mészáros Lőrinc cégét

Infostart

A Déli Körvasút kivitelezését végző V-Hídnak teljes körűen el kell számolnia a részére kifizetett 57 milliárd forintos előleggel, miután a beruházó a közbeszerzési eljárás során feltárt szabálytalanságok miatt elrendelte a munkálatok felfüggesztését. Vitézy Dávid beruházási miniszter tájékoztatása szerint a cél az elvégzett munkák pontos felmérése és a 360 milliárd forintos uniós támogatás maximális megmentése.

A tárcavezető friss közösségi bejegyzésében kiemelte: a beruházás átmeneti leállításával párhuzamosan a megrendelői döntést már átadták a kivitelező V-Hídnak. A cégnek az 57 milliárd forintos előleggel való elszámolás mellett biztosítania kell a munkaterület biztonságos lezárását, az állagmegóvást és a balesetveszély-elhárítást a lehető legkisebb költségráfordítás mellett.

A beruházás felfüggesztéséről a minisztérium a napokban döntött, miután az Európai Számvevőszék vizsgálata felvetette a gyanút a V-Híd (a cég Építő Zrt. Mészáros Lőrinc üzletember érdekeltségébe tartozik, a vállalat a hazai vasútépítési és -fejlesztési piac egyik legnagyobb szereplője) és a tender előkészítésében részt vevő mérnökcég közötti összejátszásra.

Az árelemzések során a munkatétételek csaknem 60 százalékánál azonos szorzók bukkantak fel a titkos mérnökárhoz képest, ami miatt az Európai Bizottság az uniós források megvonását helyezte kilátásba.

Budapest, 2026. február 2. Az újonnan összeszerelt kétszer kétvágányos acélhíd elsõ szerkezeti eleme a helyére illesztése elõtt a Bartók Béla úti közúti-vasúti átjárónál 2026. február 2-án. A fejlesztés része a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbõvítésének, amely a Déli Körvasút kialakításának második üteméhez kapcsolódik. MTI/Hatházi Tamás
Budapest, 2026. február 2. Az újonnan összeszerelt kétszer kétvágányos acélhíd elsõ szerkezeti eleme a helyére illesztése elõtt a Bartók Béla úti közúti-vasúti átjárónál 2026. február 2-án. A fejlesztés része a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbõvítésének, amely a Déli Körvasút kialakításának második üteméhez kapcsolódik. MTI/Hatházi Tamás

Vitézy Dávid hangsúlyozta: az ügyben büntetőfeljelentést tesznek és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Mivel a Déli Körvasútat szakmailag indokolt fejlesztésnek tartják, a teljes műszaki és jogi felmérést követően új közbeszerzési eljárást írnak ki a kivitelezésre, az új tender előkészítése és lebonyolítása azonban több hónapot vesz majd igénybe.

Korábban Magyar Péter azt posztolta, hogy „kizárjuk Mészáros Lőrinc cégét, a V-Hidat minden jelenleg zajló vasúti beszerzési eljárásból a közbeszerzési szabályok megsértése és a magyar állam megkárosítása miatt”.

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Kezdőlap    Belföld    57 milliárddal számoltatja el Vitézy Dávid Mészáros Lőrinc cégét

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57 milliárddal számoltatja el Vitézy Dávid Mészáros Lőrinc cégét
V-Híd

57 milliárddal számoltatja el Vitézy Dávid Mészáros Lőrinc cégét
A Déli Körvasút kivitelezését végző V-Hídnak teljes körűen el kell számolnia a részére kifizetett 57 milliárd forintos előleggel, miután a beruházó a közbeszerzési eljárás során feltárt szabálytalanságok miatt elrendelte a munkálatok felfüggesztését. Vitézy Dávid beruházási miniszter tájékoztatása szerint a cél az elvégzett munkák pontos felmérése és a 360 milliárd forintos uniós támogatás maximális megmentése.
 

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