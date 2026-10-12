„ÁVH-figyelő” – Közleményt adott ki Orbán Viktor nyilatkozatára is reagálva a NAIH

A NAIH azt közölte hétfőn: sajtóhírekből és újságírói megkeresésekből értesült arról, hogy az NVVH munkatársait listázó oldalt hoztak létre.

A közlemény szerint függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét törvény közérdekből elrendeli, nem veszíti el személyesadat-minőségét, így az ilyen adattal végzett bármely adatkezelési műveletnek is összhangban kell állnia az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR), meg kell felelnie az abban deklarált adatkezelési alapelveknek.

A NAIH kiemelte, bármilyen szempont alapján megvalósuló diszkriminatív, politikai célzatú listázás sérti a GDPR szinte valamennyi alapelvét (így különösen a jogszerű és tisztességes adatkezelést, a célhoz kötöttséget, az adattakarékossággot).

Míg közszereplők esetén a közügyek szabad vitatása – mint közérdek – bizonyos mértékben szűkítheti a magánszférájuk védelméhez fűződő jogaikat, egy közfeladatot ellátó szerv munkatársai nem minősülnek közszereplőnek – jegyezte meg a hatóság, hozzátéve: jogellenesnek minősül minden olyan adatkezelés, amelynek során közfeladatot ellátó személyek közérdekből nyilvános személyes adatait olyan célból vagy olyan módon hozzák nyilvánosságra, amely alkalmas arra, hogy a tevékenységük, közfeladat-ellátásuk miatt beavatkozzanak a magánéletükbe, őket zaklatásnak tegye ki.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szeptember 30-án az NVVH-re utalva a Facebook-oldalán közölte, hogy elindult a Fidesz honlapján az „ÁVH-figyelő”. „Mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek” – írta akkor a volt kormányfő.