ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
326.48
bux:
141671
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egyebek mellett újragyarmatosításról írt a párt a közleményében.

Miután szabálytalan összefonódások gyanújáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Déli körvasút megvalósításában részt vevő V-Híd és Kontúr Csoport között, valamint bejelentette, hogy minden folyó vasúti beruházásból kitiltják a V-Hidat, a Fidesz közleményt adott ki.

A párt szerint Vitézy Dávid jól ismeri a Déli körvasút közbeszerzésének részleteit, hiszen 2021-ben az azt jóváhagyó NIF Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt.

„Magyar Péter és a Tisza-kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés- és közlekedésgazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást” – fogalmazta meg álláspontját a párt, amely szerint ez történik a Déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál.

„ A magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket mindenféle visszaélésre hivatkozva, a brüsszeli bürokráciával kollaborálva minden magyar beruházásból kizárják, hogy azokat átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál, és ez történik az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is” – olvasható a közleményben.

A Fidesz szerint a Déli körvasút építése eddig is sok türelmet igényelt a kivitelezés környezetében élőktől, most pedig kérdésessé vált, hogy egyáltalán megvalósul-e, és amennyiben igen, hány évig húzódik, halasztódik. A párt álláspontja szerint a Déli körvasútra szükség van, akár támogatja az unió, akár nem.

„Vitézy Dávid pedig a közbeszerzés részleteit igen jól ismeri, hiszen 2021-ben az azt kiíró NIF Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt. A közbeszerzést a felügyelőbizottság hagyta jóvá. Akkor nem volt gyanús, akkor nem volt jogsértő, most, hogy a beruházást ki kell szervezni külföldre, hirtelen az lett” – írták, hozzátéve: „dübörög Magyarország újragyarmatosítása, amelyért Vitézy Dávid személyesen felel”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben

fidesz

nif

vitézy dávid

déli körvasút

v-híd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”

Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”
Vitézy Dávid a kormányzat részéről nem tartja elképzelhetőnek, hogy a következő években nagy sportlétesítmények épüljenek állami finanszírozásból, és 2030-ig azt sem tartja reálisnak, hogy az olimpiaprojekt finanszírozásában az állam részt vegyen. A főpolgármester ezután adott interjút az InfoRádióban, melyben válaszolt az olimpiai szándékokkal kapcsolatban elhangzottakra is.
Megáll a déli körvasút beruházás, de nem végleg, kizárták a V-Hidat a vasúti fejlesztésekből

Megáll a déli körvasút beruházás, de nem végleg, kizárták a V-Hidat a vasúti fejlesztésekből

A közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött, hogy folytatható-e a déli körvasút beruházása – mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Úgy döntöttek, hogy a V-Híd nem vehet részt a jelenleg futó vasúti beruházásokban, az erről szóló döntés a Magyar Közlönyben is megjelent időközben.
 

Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára

Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetsége ötpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítására és a hazai munkaerő-tartalék mozgósítására. Az érdekképviselet szerint a magyar munkaerőpiac védelme és a bérnövekedés elősegítése érdekében meg kell szüntetni a gyorsított behozatali eljárásokat, és átfogó szabályozásra van szükség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ukrajna bekeményít: durva támadás érte az orosz szuperszámítógépeket, veszélyben a mindennapi szolgáltatások

Ukrajna bekeményít: durva támadás érte az orosz szuperszámítógépeket, veszélyben a mindennapi szolgáltatások

Ukrajna két egymást követő napon is csapást mért az orosz technológiai vállalat adatközpontjaira, jelentős károkat okozva az ország meghatározó digitális infrastruktúrájában.

BBC
Business Sport Travel Science
Navi Pillay, former UN human rights chief, wins Nobel Peace Prize

Navi Pillay, former UN human rights chief, wins Nobel Peace Prize

Pillay is recognised for her "efforts to promote peace and international law", the Norwegian Nobel Committee says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 17:09
Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”
2026. október 9. 16:28
Vásárhelyi János hozta a pénzt, körülötte foroghatott a világ a bicskei gyermekotthonban – a vizsgálóbizottság megállapításai
×
×