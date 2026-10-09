Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben

Miután szabálytalan összefonódások gyanújáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Déli körvasút megvalósításában részt vevő V-Híd és Kontúr Csoport között, valamint bejelentette, hogy minden folyó vasúti beruházásból kitiltják a V-Hidat, a Fidesz közleményt adott ki.

A párt szerint Vitézy Dávid jól ismeri a Déli körvasút közbeszerzésének részleteit, hiszen 2021-ben az azt jóváhagyó NIF Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt.

„Magyar Péter és a Tisza-kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés- és közlekedésgazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást” – fogalmazta meg álláspontját a párt, amely szerint ez történik a Déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál.

„ A magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket mindenféle visszaélésre hivatkozva, a brüsszeli bürokráciával kollaborálva minden magyar beruházásból kizárják, hogy azokat átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál, és ez történik az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is” – olvasható a közleményben.

A Fidesz szerint a Déli körvasút építése eddig is sok türelmet igényelt a kivitelezés környezetében élőktől, most pedig kérdésessé vált, hogy egyáltalán megvalósul-e, és amennyiben igen, hány évig húzódik, halasztódik. A párt álláspontja szerint a Déli körvasútra szükség van, akár támogatja az unió, akár nem.

„Vitézy Dávid pedig a közbeszerzés részleteit igen jól ismeri, hiszen 2021-ben az azt kiíró NIF Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt. A közbeszerzést a felügyelőbizottság hagyta jóvá. Akkor nem volt gyanús, akkor nem volt jogsértő, most, hogy a beruházást ki kell szervezni külföldre, hirtelen az lett” – írták, hozzátéve: „dübörög Magyarország újragyarmatosítása, amelyért Vitézy Dávid személyesen felel”.