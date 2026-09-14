Elindult a Biztonság Hete, az e-rollerek vannak a fókuszban

Jeney Attila elmondta: nem csak a közlekedésbiztonságról és a baleset megelőzésről van itt szó, hanem ugyanúgy szó van az élelmiszerbiztonságról, a vagyonbiztonságról, a tűzmegelőzésről, sőt, adott esetben még a bűnmegelőzésről is.

„Ez egy országos tematikus hét, ami minden év szeptember harmadik hetében van.

Eddig már több mint 100 helyszínen jelentünk meg a rendezvényekkel, tudományos konferenciákat is tartunk ilyenkor,

és ehhez kapcsolódik egy nemzetközi programsorozat is, ugyanis szintén a MABISZ kezdeményezésére”

– hangsúlyozta a kommunikációs vezető.

Hozzátette: a biztonság Hetét és a MABISZ az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságával együtt kezdte el, és azóta is társszervezőként együtt végzik, és együtt menedzselik ezt a rendezvénysorozatot.

„A MABISZ kezdeményezésére 8 közép-európai biztosítási szövetség csatlakozott egy olyan Child Safety nevű programhoz, amely azt célozza, hogy Európában is minél jobban megelőzzük a gyermekeinkre leselkedő közlekedési veszélyeket, gyermekeink legyenek biztonságban, és ennek érdekében tegyenek meg mindent az államok hatóságai és a biztosító szövetségek is. Erről szól a Biztonság Hete” – fogalmazott a kommunikációs vezető.

Jeney Attila azt is elmondta: rengeteg újdonsággal készültek. Példaként megemlítette, hogy Budapesten már jár olyan villamos, melyen a Biztonság hete matricája látható.

Hangsúlyozta: külön közlekedésbiztonsági matricákat nyomtatott a MABISZ az ORFK OBB-vel együttműködve. Tudományos konferencián fogják majd nyilvánosságra hozni Győrben a Széchenyi Egyetem negyedik közlekedésbiztonsági konferenciáján azt a mikromobilitási kutatást, amely a Közlekedéstudományi Intézettel, a Magyar Közúttal és a Széchenyi Egyetemmel közösen, szakemberek bevonásával készült.

„A kutatás azt próbálja kideríteni, hogy mi lehet a mikromobilitási balesetek ilyen drasztikus megnövekedése mögött hogyan lehet ezeket a baleseteket lokalizálni, hogyan lehetne megelőzni, és kinek milyen teendője van. Újdonság lesz még az, hogy csatlakozunk a BKK-nak köszönhetően az Európai Mobilitási Hét autómentes hétvégéjéhez” – fogalmazott.

Mint elmondta: kitelepülnek az ORFK OBB-vel és a többi 40 tagszervezetek közül azokkal, akik csatlakozni tudnak hozzájuk

szeptember 19-én és 20-án a Műegyetem rakpart elé, ahol interaktív játékokkal, kvízekkel, szerencsekerékkel és tagbiztosítós kollégákkal fogják várni az érdeklődőket,

akikkel többek között a biztosításokról is beszélgetnek majd.

Hozzátette: elsősorban arról, hogy a biztosítás is elválaszthatatlan a mindennapjaiktól, az öngondoskodástól, a jövőtervezéstől, tehát fontos, hogy mindenkinek mindig meglegyen a megfelelő tartalmú biztosítása.

Jeney Attila ugyanakkor úgy fogalmazott: „nem vagyunk hatóság, semmiféle szabályozási eszköz nincs a kezünkben, mi pusztán a figyelemfelhívás, a tájékoztatás, a népszerűsítés eszközével tudunk élni.”

„A Magyar Biztosítók Szövetsége pontosan a társadalmi felelősségvállalásának a tudatában megtesz minden tőle telhetőt, hogy megfelelő tartalmú célzott üzeneteket, versenysemleges üzeneteket tudjon eljuttatni a társadalom minden tagjának, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, és a biztonságot valóban a lehető legszélesebb, legtágabb értelemben értelmezzük, hogy mindenki biztonságban érje haza” – emelte ki a a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.