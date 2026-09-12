Melegfelvonulás: megtartották a hatodik Pécs Pride-ot

A menetre idén is „az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért” való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A Pide-ot a Diverse Youth Network pécsi szervezet által lebonyolított Freedom of my Identity elnevezésű emberi jogi fesztivál részeként rendezték meg az egyhetes esemény zárónapján.

A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt, hogy az egykor bányászcsaládok által lakott Uránváros központi részéről délután kettő órakor indulva egy ötkilométeres sétával a városmagot közelítsék meg.

A nyugodt körülmények között haladó menet a pécsi belvárost észak felől közelítette meg, érintette a legfontosabb sétálóutcát, a Király utcát, majd a városmag egyik központi terén, a Kossuth téren egy színpadra várták a rendezvény felszólalóit.

A közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik szerintük a sokszínűség és az európai értékek mellett való kiállást és a láthatóságot – fogalmaztak a szervezők korábban a rendezvény Facebook-oldalán.