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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztott Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b) és a hivatal nyomozati elnökhelyettesének megválasztott Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze leteszi esküjét az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Vagyonvisszaszerzési hivatal: máris itt az új pályázat

Infostart / MTI

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesi posztjára szóló pályázati felhívás ismételt kiírásáról döntött szerdai ülésén az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. Az elnök és a nyomozati elnökhelyettes már megvan és le is tette esküjét (képünkön).

Hantosi István (Tisza), a bizottság elnöke felidézte: az Országgyűlés augusztus 28-án a testület javaslatára megválasztotta az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint (nyitóképünkön). A bizottság azonban az eljárás részeként úgy döntött, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes tisztségére vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot fog kiírni.

Apáti István (Mi Hazánk) kérdésére Hantosi István elmondta, az új kiírás mindössze két pontban változott. A két ügyészi elnökhelyettesi pozíció kapcsán az előző kiírásban félreértésre adott okot az a kitétel, hogy beosztott ügyészként fogják ellátni a feladataikat, ezért az új kiírásból kikerült a beosztott szó, pontosították továbbá, hogy milyen típusú erkölcsi bizonyítványt kell benyújtaniuk a pályázóknak – közölte.

Kitért Hantosi István arra is, hogy az NVVH előző vezetői pályázataival kapcsolatban félreértések alakultak ki.

Hangsúlyozta, hogy a vezetők kiválasztásánál a bizottság objektív, a pályázatok tartalmát, felépítését értékelő pontrendszert nem alkalmazott. Pontozásra egy referenciális véleménynyilvánítás formájában került sor, melynek során minden bizottsági tag 1, 2 vagy 3 ponttal jelölhette meg, mely pályázókat szeretné személyes meghallgatásra behívni; ennek alapján alakult ki a Ligeti Miklós, Unger Anna és Jancsics Dávid hármas lista.

Ezen felül a frakcióknak lehetőségük volt további egy jelölt meghallgatását javasolni, így került sor a preferenciális véleménynyilvánítás során negyedik helyen rangsorolt Sárvári Nicholas meghallgatására is – idézte fel.

Apáti István (Mi Hazánk) újragondolásra javasolta az NVVH elnökhelyetteseinek a jelenlegi jogszabályban szereplő újraválasztási tilalmát, felvetette továbbá, hogy a pontozásnál kiemelten vegyék figyelembe az alsóbb szinteken szerzett szakmai tapasztalatot.

Melléthei-Barna Márton (Tisza) ezzel szemben amellett érvelt, hogy az újraválasztás lehetősége „a politikának való megfelelésre” ösztönözhetné az NVVH vezetőit, egyetértett azonban a szakmai tapasztalatok figyelembevételének fontosságával.

A bizottság tagjai egyhangúlag megszavazták, hogy a pályázatot az új szempontrendszer szerint írják ki.

A pályázati kiírásokat még szerdán közzéteszik a bizottság honlapján.

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Kezdőlap    Belföld    Vagyonvisszaszerzési hivatal: máris itt az új pályázat

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nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

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