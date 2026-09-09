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Krk Horvátország és az Adriai-tenger legnagyobb szigete a szomszédos Cres szigetével együtt.
Nyitókép: Pexels.com

Több magyar utazott Horvátországba idén

Infostart / MTI

A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt hét százalékkal növekedett Horvátországban az év első hét hónapjában – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete.

A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7 százalékos növekedés.

Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7 százalékkal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest.

A magyar utazók az idén is a Kvarner-öblöt, Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben az úti célok közül.

A tájékoztatás kitér arra is, hogy a nyári csúcsszezon végével még nem álltak le a légi járatok Magyarország és az Adria partja között.

A Wizz Air heti öt alkalommal repül Budapestről Zárába (Zadar) szeptember 30-ig, heti három alkalommal pedig Dubrovnikba egészen szeptember 29-ig. A Ryanair heti négy járattal szolgálja ki mindkét úti célt, Zárába szeptember 19-ig, Dubrovnikba pedig szeptember 18-ig repülnek a járatai.

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