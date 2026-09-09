Több magyar utazott Horvátországba idén

A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7 százalékos növekedés.

Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7 százalékkal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest.

A magyar utazók az idén is a Kvarner-öblöt, Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben az úti célok közül.

A tájékoztatás kitér arra is, hogy a nyári csúcsszezon végével még nem álltak le a légi járatok Magyarország és az Adria partja között.

A Wizz Air heti öt alkalommal repül Budapestről Zárába (Zadar) szeptember 30-ig, heti három alkalommal pedig Dubrovnikba egészen szeptember 29-ig. A Ryanair heti négy járattal szolgálja ki mindkét úti célt, Zárába szeptember 19-ig, Dubrovnikba pedig szeptember 18-ig repülnek a járatai.