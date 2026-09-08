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Nyitókép: Unsplash

Nekiment a reklámszövetség a kormány új tervezetének

Infostart / MTI

A Magyar Reklámszövetség álláspontja szerint torzítja a piacot a közterületi reklámszabályozáshoz kapcsolódó kormányrendelet-tervezet, amely szerdán kerülhet kormányülés elé.

Az érdekképviselet az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kiemelte: a szabályozás részrehajló, kisvállalkozásokat hoz lehetetlen helyzetbe, ezzel

több mint 20 ezer embert tehet munkanélkülivé, miközben néhány piaci szereplőt indokolatlan előnyhöz juttat.

A szövetség szerint a változtatások értelmében a fővárosi hirdetőfelületek száma a jelenlegi csaknem 16 ezerről 5 ezer körülire eshet vissza, az óriásplakátok számát pedig országos szinten 95 százalékkal csökkenthetik. Egy ilyen mértékű, elhamarkodott átalakítás stratégiailag elhibázott, a döntés ráadásul hatásvizsgálatok és szakmai egyeztetés nélkül született, a jogszabályban előírt véleményezési határidő is csak formálisan teljesült – mutattak rá.

A Magyar Reklámszövetség Közterületi (OOH, Out of Home) Tagozata egyetért azzal, hogy a piacot szabályozni kell, a megvalósítás módját ugyanakkor kifogásolják. Egy ilyen szabályozás akkor jó, ha arányos, átlátható, és minden piaci szereplőre egyformán érvényes, ezért a szervezet a tervezet visszavonását és felülvizsgálatát kéri.

A reklámszövetséget a közlemény szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a kormány korábbi döntése nyomán módosult közterületi reklámszabályozáshoz kapcsolódó kormányrendelet várható tartalmáról. A reklámszabályozási reformot Vitézy Dávid tárcavezető májusban jelentette be, a közterületi reklámozás szabályait átalakító törvényt június végén fogadta el az Országgyűlés.

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