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Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian Parliament, Budapest, Hungary
Nyitókép: Vincenzo Lombardo/Getty Images

Mától visszatér a parlamenti közvetítés az M1-re

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A közvetítés eddig csak a Hír TV-n volt elérhető, ám a közmédia újraindulásával szeptember 7-től már az M1-en követhetik nyomon az országgyűlés történéseit az arra kíváncsiak.

„Ma 13:00 órától visszatér az Országgyűlés közvetítése a köztelevízióra” – jelentette be hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő arról is beszámolt, hogy a hétfő délutáni ülésen döntenek a miniszterelnöki fizetésének jelentős csökkentéséről, valamint arról is, hogy vármegyék helyett ismét megyék, a főispánok helyett pedig kormánymegbízottak legyenek.

Mint arról az Index beszámolt, már korábban is kiderült a közmédia műsorújságából, hogy hétfőn 13:00 órától 18:30-ig az M1-en Parlamenti közvetítés szerepel. Ez eddig a Hír TV-n volt elérhető, hétfőn viszont régi-új helyére költözik.

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