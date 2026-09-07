Mától visszatér a parlamenti közvetítés az M1-re

„Ma 13:00 órától visszatér az Országgyűlés közvetítése a köztelevízióra” – jelentette be hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő arról is beszámolt, hogy a hétfő délutáni ülésen döntenek a miniszterelnöki fizetésének jelentős csökkentéséről, valamint arról is, hogy vármegyék helyett ismét megyék, a főispánok helyett pedig kormánymegbízottak legyenek.

Mint arról az Index beszámolt, már korábban is kiderült a közmédia műsorújságából, hogy hétfőn 13:00 órától 18:30-ig az M1-en Parlamenti közvetítés szerepel. Ez eddig a Hír TV-n volt elérhető, hétfőn viszont régi-új helyére költözik.