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A vízbe borult autó a 4-es főút mellett, Püspökladánynál,
Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Csuromvizesen, vérző arccal dörömböltek a kamionos ajtaján – előtte öt métert zuhantak

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Vérző arccal, takaróba csavarva, csuromvizesen kért segítséget két férfi a 4-es főúton csütörtök hajnalban Püspökladánynál. Autójukkal az Orsolya-csatornába zuhantak, a kocsi az oldalára borult, utastere pedig félig megtelt vízzel. A férfiak a vezetőülés felőli, betört ablakon keresztül tudtak kimászni a roncsból, majd egy román kamionosnál kértek segítséget – számolt be az RTL Híradó.

A tűzoltók több mint ötméteres mélységbe ereszkedtek a csatornába zuhant autóhoz. Átvizsgálták a járművet és áramtalanították. Az RTL információi szerint a sofőr elaludhatott vezetés közben, majd áttért a szemközti sávba, a hídnak ütközött, és a csatornába zuhant.

A két férfi a közeli kamionosokat ébresztette fel segítségért. A román sofőr elmondása szerint hajnalban kiáltozásra és a fülkéje ajtaján dörömbölésre ébredt. Két másik kamionost is felébresztettek, de egyikük sem beszélt magyarul, így nehezen értették meg, mi történt.

„Egyiküknek a keze is véres volt, tetőtől talpig csöpögött belőlük a víz, cipő sem volt rajtuk vagy csak fél pár. Egyikük egy takarót csavart magára, hogy ne fázzon” – idézte fel a kamionos.

A két férfi könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, amelynek körülményeit a rendőrség vizsgálja. Márciusban ugyanebbe a csatornába zuhant egy nő is az autójával, ő karcolásokkal megúszta a balesetet, mielőtt az utasteret teljesen ellepte a víz.

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