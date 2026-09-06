Csuromvizesen, vérző arccal dörömböltek a kamionos ajtaján – előtte öt métert zuhantak

A tűzoltók több mint ötméteres mélységbe ereszkedtek a csatornába zuhant autóhoz. Átvizsgálták a járművet és áramtalanították. Az RTL információi szerint a sofőr elaludhatott vezetés közben, majd áttért a szemközti sávba, a hídnak ütközött, és a csatornába zuhant.

A két férfi a közeli kamionosokat ébresztette fel segítségért. A román sofőr elmondása szerint hajnalban kiáltozásra és a fülkéje ajtaján dörömbölésre ébredt. Két másik kamionost is felébresztettek, de egyikük sem beszélt magyarul, így nehezen értették meg, mi történt.

„Egyiküknek a keze is véres volt, tetőtől talpig csöpögött belőlük a víz, cipő sem volt rajtuk vagy csak fél pár. Egyikük egy takarót csavart magára, hogy ne fázzon” – idézte fel a kamionos.

A két férfi könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, amelynek körülményeit a rendőrség vizsgálja. Márciusban ugyanebbe a csatornába zuhant egy nő is az autójával, ő karcolásokkal megúszta a balesetet, mielőtt az utasteret teljesen ellepte a víz.