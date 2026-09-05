Nagy volt a mozgás a Balatonnál, de akadt meglepetés is

Mint írják, az augusztus eleji, tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. Főként emiatt érte el a társaság három nappal később a 2 milliós utasszámot, mint 2025-ben.

A Szántód–Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2 százalékkal nőtt a szállított járművek, míg 4 százalékkal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest.

A komp az augusztusi hosszúhétvégén volt a legnépszerűbb, míg

a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak a közlemény szerint.

A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5 százalékkal maradt el a tavalyi, 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előre vásárolt jegyek aránya 20 százalékról 26 százalékra emelkedett.

A közlemény kitér arra is, hogy a kiemelt balatoni események jelentős többletforgalmat generáltak a Bahart járatain. A Balaton-átúszás napján, augusztus 8-án mintegy 11 ezren hajóztak Balatonboglár és Révfülöp között.

A főszezon legforgalmasabb napjainak augusztus 1-je és augusztus 22-e bizonyult, amikor egyaránt csaknem 20 ezer utas választotta a hajózási társaság járatait.

A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint.

A családok számára elérhető kedvezmények és a megújult, kedvezőbb árú családi jegyek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy idén eddig 180 ezer családi jegyet értékesített a társaság, ami 10 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest – mutat rá a közlemény.

A programhajókról azt írják, a gyerek-, chill- és bulihajókon összesen 26,5 ezer utas szórakozott, ami 2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az újdonságként bevezetett Kalap Jakab gyerekkoncert-hajókra valamennyi meghirdetett alkalommal értékesítették az összes jegyet, és hasonlóan nagy népszerűségnek örvendtek a bulihajók. Augusztus 19-én és 20-án összesen 1300 vendég nézte meg a tóparti települések tűzijátékait a Bahart hajóiról.

A hajózási társaság a közleményében hangsúlyozza, a Balaton alacsony vízállása ellenére ősszel is folyamatosak a szolgáltatásaik: az utóidényi menetrend szerint 16 kikötőből indulnak menetrend szerinti járatok, míg 7 kikötőből sétahajók. A kompok reggel 7.00 és este 22.15 között biztosítanak folyamatos kapcsolatot a Balaton két partja között. A növekvő kompforgalom kiszolgálását a kompkikötők komplex megújításával segítik – teszik hozzá.