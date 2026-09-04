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Illusztráció immunsejt, immunterápia
Nyitókép: pexels.com

Speciális terápiás kezelést vezethetnek be Magyarországon

Infostart / MTI

A sejtterápiát és az immunterápiát ötvöző CAR-T kezelés szélesebb körű magyarországi bevezetésének lehetőségeiről tartottak szakmai fórumot Budapesten csütörtökön.

A CAR-T kezelés egy innovatív, személyre szabott sejtterápia, amely bizonyos hematológiai daganatos betegségek - így például a gyermekkori akut limfoblasztos leukémia és a felnőttkori diffúz nagy B-sejtes limfóma - kezelésében alkalmazható eredményesen.

Az eljárás során a kezelést végző szakemberek a beteg saját immunsejtjeit (T-sejt) laboratóriumi körülmények között genetikailag módosítják, majd a szervezetbe visszajuttatva ezek a sejtek képesek elpusztítani a daganatsejteket.

A Bristol Myers Squibb Hungary által szervezett fórum előtt tartott sajtótájékoztatón Gergely Lajos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ egyetemi docense elmondta, Magyarországon ez a fajta kezelési lehetőség még csak nagyon korlátozottan áll rendelkezésre, rutinszerű terápiás alkalmazása még nincs.

Elsősorban klinikai vizsgálatban való részvételkor vagy egyedi méltányosság útján külföldi gyógykezelésben lehet hozzájutni. CAR-T-kezelést ez idáig két hazai centrumban, a Dél-pesti Centrumkórházban és a Debreceni Egyetemen végeztek.

Kitért arra is, hogy jelentős regionális ellátási különbségek mutatkoznak a régió országaiban: a tízmillió lakosra vetített minősített centrumok száma Csehországban 7,5, Szlovéniában 4,7, Horvátországban 2,6, Lengyelországban 2,3, Szlovákiában 1,8, Romániában 1,1.

Gergely Lajos elmondta:

mivel a CAR-T-terápia minden beteg számára egyedileg készül, ezért költségei magasak, ugyanakkor egyes kiújuló vagy korábbi kezelésekre nem reagáló rosszindulatú hematológiai kórképekben a meglévő kezeléstípusokat jelentősen meghaladó eredményeket mutat.

Mint hangsúlyozta, a finanszírozási döntés során azt is mérlegelni kell, hogy CAR-T-terápia nélkül a beteg milyen további kezeléseket és kórházi ellátást igényelne. A CAR-T kezelés kizárólag akkreditált, őssejt-transzplantációs centrumban történhet, ahol rendelkezésre áll a megfelelő hematológiai, sejtgyűjtési és laboratóriumi háttér, a szabályozott logisztika, a speciálisan képzett személyzet, valamint szükség esetén az intenzív terápiás és más társszakmai támogatás.

A szakemberek azt szeretnék elérni, hogy Magyarországon több - a feltételeknek megfelelő - centrumban végezhessenek ilyen kezelést, illetve, hogy a nemzeti egészségbiztosító fogadja be és finanszírozza a CAR-T terápiát. Ennek alkalmazásában ugyanis különösen fontos szerepe van az időtényezőnek és a kezelőcentrum közelségének - ismertették.

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Kezdőlap    Belföld    Speciális terápiás kezelést vezethetnek be Magyarországon

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