ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.94
usd:
311.68
bux:
147747.91
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre – a nap hírei

Infostart

Január 1-től 10 százalékkal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátása. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre – jelentette be az oktatási miniszter. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai.

Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: januártól 10 százalékkal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évet, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 ezer forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben, számíthatnak béremelésre, az első részletre már októbertől.

Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ra, a Miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25 százalékos béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni.

Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre - jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta: a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus-program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette: a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata.

Növelné a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli - hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma.

Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új, interaktív adatfelületén többek között a kórházakban jelentett járványok, és a fertőzések gyakoriságának adatai is elérhetők. Az NNGYK hangsúlyozza: az adatok nem kórházi rangsort jelentenek, mivel az intézmények eltérő betegeket és feladatokat látnak el. A fertőzések előfordulása önmagában nem jelent szakmai mulasztást sem. Az adatfelület az NNGYK honlapján érhető el.

A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos zuglói irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer Constructhoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelik ki vagyonfelügyelőként – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: a két cég nem csak a Bosnyák téri beruházás miatt fontos, a Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint, köszpénz, hitelek, kötvények és állami garanciák formájában.

Az országos közúthálózat felújítására fordítják a mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot – közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett csak 2x1 sávos lesz.

Újabb egyeztetéseket tartott az államfő a legfőbb ügyészi jelöltállítás ügyében. Baka András Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével, Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor-palotában. Az államfő hivatala közölte: a köztársasági elnök az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít.

Kezdeményezte a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft szerződésének megszüntetését az Oktatási Hivatallal az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szerződés felbontásával a Déryné szakmai tartalmai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról. A tartalmakat a jövőben a szakma és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bevonásával, velük egyeztetve fogják kiválasztani.

Júliusban 4,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3 százalékot, és megközelítette a májusi 4,8 százalékot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1 százalékkal bővült a forgalom.

Orosz dróntalálat érte az ukrán biztonsági szolgálat Kijevben. Az ukrán elnök szerint az oroszok célpontja Olekszandr Poklad, a szolgálat vezetője volt. Ukrajna válaszcsapást helyezett kilátásba. Andrij Szibiha külügyminiszter a helyzet súlyos kiélezésének nevezte a támadást, amely szerinte a megújult béke-erőfeszítések hátterében azt jelzi, hogy Oroszország nem kér a diplomáciából. A miniszter azt kérte Kijev szövetségeseitől, hogy növeljék a nyomást Moszkvára.

Több mint félmillió hektár égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben. Az uniós erdőtűz-információs rendszer adatai szerint az év eleje óta mintegy 647 ezer hektár vált a lángok martalékává, ennek több mint 80 százaléka a június 18. és szeptember 2. között keletkezett tüzekben égett le. Ebben az időszakban három rendkívüli méretű tűz is keletkezett, kettő Spanyolországban, egy pedig Franciaországban.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre – a nap hírei

a nap hírei

erasmus

kórházi fertőzés

adatok

fertőzések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Felülvizsgálja a kormány a büntetőeljárások elhúzódásának okait. A miniszterelnök szerint a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, ami rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora az InfoRádióban azt mondta: nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedően hosszúak a magyar perek, de lehetne gyorsítani rajtuk.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Vegyes teljesítménnyel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, miközben a magyar részvénypiac gyengült, a vezető hazai részvények pedig eltérően teljesítettek. Az amerikai tőzsdéken szintén az eladók kerültek fölénybe. A befektetői hangulatra a vártnál jóval erősebb amerikai munkaerőpiaci adat is hatással van, amely az emelkedő olajárakkal és a kedvező beszerzésimenedzser-indexekkel együtt erősebb gazdasági képet rajzol. Mindez új megvilágításba helyezheti a Fed közelgő kamatdöntését, miközben a bérdinamika mérséklődése tompíthatja a munkaerőpiac felől érkező inflációs nyomást. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a hetedik osztályos diákok szülei arról, hogy igénylik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni védőoltást.

BBC
Business Sport Travel Science
Lindsay Clancy murder case ends without verdict as judge declares a mistrial

Lindsay Clancy murder case ends without verdict as judge declares a mistrial

After days of deliberations, the jury fails to reach a unanimous verdict on whether the US mother murdered her three young children in 2023.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 21:39
Ilyen iskolai programról álmodozhat minden gyerek
2026. szeptember 4. 21:09
Nagy a torlódás este is a Balaton felé, baleset az M7-esen
×
×