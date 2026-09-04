Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre – a nap hírei

Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: januártól 10 százalékkal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évet, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 ezer forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben, számíthatnak béremelésre, az első részletre már októbertől.

Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ra, a Miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25 százalékos béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni.

Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre - jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta: a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus-program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Hozzátette: a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata.

Növelné a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli - hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma.

Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új, interaktív adatfelületén többek között a kórházakban jelentett járványok, és a fertőzések gyakoriságának adatai is elérhetők. Az NNGYK hangsúlyozza: az adatok nem kórházi rangsort jelentenek, mivel az intézmények eltérő betegeket és feladatokat látnak el. A fertőzések előfordulása önmagában nem jelent szakmai mulasztást sem. Az adatfelület az NNGYK honlapján érhető el.

A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos zuglói irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer Constructhoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelik ki vagyonfelügyelőként – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: a két cég nem csak a Bosnyák téri beruházás miatt fontos, a Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint, köszpénz, hitelek, kötvények és állami garanciák formájában.

Az országos közúthálózat felújítására fordítják a mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot – közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett csak 2x1 sávos lesz.

Újabb egyeztetéseket tartott az államfő a legfőbb ügyészi jelöltállítás ügyében. Baka András Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével, Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor-palotában. Az államfő hivatala közölte: a köztársasági elnök az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít.

Kezdeményezte a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft szerződésének megszüntetését az Oktatási Hivatallal az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szerződés felbontásával a Déryné szakmai tartalmai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról. A tartalmakat a jövőben a szakma és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bevonásával, velük egyeztetve fogják kiválasztani.

Júliusban 4,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3 százalékot, és megközelítette a májusi 4,8 százalékot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1 százalékkal bővült a forgalom.

Orosz dróntalálat érte az ukrán biztonsági szolgálat Kijevben. Az ukrán elnök szerint az oroszok célpontja Olekszandr Poklad, a szolgálat vezetője volt. Ukrajna válaszcsapást helyezett kilátásba. Andrij Szibiha külügyminiszter a helyzet súlyos kiélezésének nevezte a támadást, amely szerinte a megújult béke-erőfeszítések hátterében azt jelzi, hogy Oroszország nem kér a diplomáciából. A miniszter azt kérte Kijev szövetségeseitől, hogy növeljék a nyomást Moszkvára.

Több mint félmillió hektár égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben. Az uniós erdőtűz-információs rendszer adatai szerint az év eleje óta mintegy 647 ezer hektár vált a lángok martalékává, ennek több mint 80 százaléka a június 18. és szeptember 2. között keletkezett tüzekben égett le. Ebben az időszakban három rendkívüli méretű tűz is keletkezett, kettő Spanyolországban, egy pedig Franciaországban.