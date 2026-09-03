Mint egy akciófilm: videón, ahogy a tűzoltók belerohannak a 18. kerületi lakástűzbe

Mint arról az Infostart is beszámolt, szerdán tűz keletkezett egy háromszintes társasház egyik lakásában szerda délután Budapest XVIII. kerületében. A Ráday Gedeon utcában található épület földszintjén lévő ingatlan nappalija égett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a FOKA önkéntesei oltották el a lángokat, ezzel egy időben 17 embert mentőálarcban kikísértek az épületből. A mentőszolgálat 10 embert szállított kórházba.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy izgalmas, látványos videót is közzétett hivatalos Facebook-oldalán arról, ahogy a tűzoltók behatolnak az ingatlanba, eloltják a tüzet és kimenekítik az embereket: