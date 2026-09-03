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Mint egy akciófilm: videón, ahogy a tűzoltók belerohannak a 18. kerületi lakástűzbe

Infostart

A tűzoltók a szerdai tűzeset során összesen tizenhét embert mentettek ki az épületből, mentőálarc segítségével.

Mint arról az Infostart is beszámolt, szerdán tűz keletkezett egy háromszintes társasház egyik lakásában szerda délután Budapest XVIII. kerületében. A Ráday Gedeon utcában található épület földszintjén lévő ingatlan nappalija égett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a FOKA önkéntesei oltották el a lángokat, ezzel egy időben 17 embert mentőálarcban kikísértek az épületből. A mentőszolgálat 10 embert szállított kórházba.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy izgalmas, látványos videót is közzétett hivatalos Facebook-oldalán arról, ahogy a tűzoltók behatolnak az ingatlanba, eloltják a tüzet és kimenekítik az embereket:

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Kezdőlap    Belföld    Mint egy akciófilm: videón, ahogy a tűzoltók belerohannak a 18. kerületi lakástűzbe

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