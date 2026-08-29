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Az első hosszú CAF-villamos bemutatóján a Száva kocsiszínben, Budapesten, a IX. kerületi Üllői úton 2015. november 6-án. Várhatóan jövő tavasztól közlekednek majd Budapesten az 1-es villamos vonalán az 56 méteres CAF-szerelvények, amelyeknek a vezetését szimulátoron gyakorolják a villamosvezetők.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Kiütött egy autót az 1-es villamos leszakadt felsővezetéke – videó

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Esélye sem volt kivédeni: menet közben csapódott az autójának az 1-es villamos leszakadt felsővezetéke.

Budapesten számos baleseti forrás veszélyezteti a közlekedőket, de az ilyen eset szerencsére meglehetősen ritka.

Most mégis megtörtént: az 1-es villamos felső vezetéke leszakadt és egy autónak csapódott.

Ijesztő jelenetet rögzített egy autó fedélzeti kamerája csütörtök délután Budapesten, a Lurdy Ház közelében, amit a Vezess.hu szúrt ki a Redditen.

Az autós augusztus 27-én, 14 óra körül körül haladt Buda irányába, amikor az 1-es villamos felsővezetéke leszakadt, és közvetlenül az autójának csapódott.

A sofőr a beszámoló szerint nagyjából 62 km/órás sebességgel haladt, amikor bekövetkezett az eset.

Villamos felsővezeték szakadás
by u/Buuuuus in CartalkHungary

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