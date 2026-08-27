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Mosolygós nő pihen a medence vízében.
Nyitókép: Getty Images/Drazen Zigic

Több fővárosi strandon, fürdőben is látványos a felújítás

Infostart / InfoRádió

A nyár legnagyobb szenzációja mellett több más jelentős munka is lezajlott, lezajlik még a szezon végéig.

A látogatószám jól alakult a nyári hónapokban – mondta az InfoRádióban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. A főszezonban eddig 1 millió 77 ezer látogatónk volt, ami nagyságrendileg 40 ezerrel több, mint a tavalyi látogatószám a június, július és az augusztus hónap az utolsó hete nélkül.

Ez a szám azért is mondható jónak, mert a Gellért Fürdő felújítás miatt zárva van – folytatta Szűcs Ildikó.

„Ismerve a vidéki strandok, fürdők látogatószámának alakulását, illetve a hazai piacot, nekünk ez egy viszonylag jó szám. Közel vagyunk a tervünkhöz is, 1-2 százalékkal lehetünk az alatt. De azt el kell mondani, hogy a nyári időjárás mindig nagyon nagy kitettséget jelent: ha túl meleg van, az a probléma, ha eső van, az a probléma, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a számmal elégedettek lehetünk” – mondta.

A nyár legnagyobb szenzációja a Palatinus strand hullámgépének felújítása volt,

ami több mint százmillió forintba került, lévén egy matuzsálem eszközről van szó – folytatta a vezérigazgató. Felújítottak még beltéri részeket, illetve a Széchenyi fürdőben még zajlanak a jelentős munkálatok, most indul az uszoda oldalon a cirkusszal szembeni oldali lépcső teljes felújítása. Ez védett terület, örökségvédelmi engedély kellett hozzá – jelezte Szűts Ildikó. Emellett a napozóterasz és a termál rész egy négymedencés területének felújítása indul a következő hetekben.

Közölte azt is, hogy a Gellért fürdő kiviteli terve már elkészült.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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