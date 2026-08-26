Három dolgozó került a lángok útjába Mohácson, ketten nem élték túl

A tájékoztatás szerint kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy egy mohácsi ipari telephely fatárolójában robbanás történt, vélhetően az üzemanyag-ellátó rendszer tövében lévő, por állagú faanyag gyulladt meg, s vetett 15 méteres lángcsóvát.

A tűz útjában tartózkodó három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten közülük a kórházba szállításuk után meghaltak. Harmadik társuk életéért még küzdenek az orvosok – írták.

A munkahelyi baleset körülményeinek pontos tisztázása érdekében a rendőrök szakértők és a munkavédelmi hatóság bevonása mellett indítottak büntetőeljárást; az ügyben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoznak – olvasható a közleményben.