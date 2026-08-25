Ruszin-Szendi Romulusz: nagyon jó hírt kaptam

Hétfő délelőtt megműtötték a hétfőn a szolnoki katonai repülőtéren kényszerleszállást, majd katapultálást végrehajtó Gripen-pilótát. A Honvédkórház főigazgatójától a honvédelmi miniszter kapott nagyon jó hírt: a gerincsérült vadászpilóta műtétje sikeres volt, orvosai a teljes felépülésére számítanak.

„Reméljük, minél hamarabb rendbe jön és vissza tud ülni a gépbe. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más” – mondta a Facebookra feltöltött videóban Ruszin-Szendi Romulusz az 51 éves, tapasztalt pilóta állapotáról.