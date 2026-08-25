Közmédia Testület: a kikosarazott jelöltek megszólaltak

A Bayer Judit médiajogász közösségi oldalán megjelent – Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükösd Miklós szociológussal, médiakutatóval közös – nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett.

„Ugyanakkor összeférhetetlennek tartjuk, hogy a közmédia konkurenseit jelentő kereskedelmi és NER-es média érdekeit képviselő szervezetek kivegyék a jelöltek kiválasztásának jogát a Közszolgálati Tanács kezéből” – írták, megjegyezve: a szakmai szervezetek feladata volt a jelöltállítás, a Közszolgálati Tanács tagjai pedig a meghallgatás után döntöttek a jelöltekről.

A jelöltek rögzítették továbbá, hogy a helyzet tisztázása után várják a parlamenti bizottsági meghallgatást, hogy elmondhassák szakmai víziójukat a közmédia megújításával kapcsolatban.

A július 26-án hatályba lépett médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.

A Közszolgálati Tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád lett médiaszakmai jelölt.