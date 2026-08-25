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Bayer Judit médiajogász, kutató (b), Kollár Árpád költõ, irodalomszervezõ (k) és Sükösd Miklós szociológus, médiakutató (j) a Független Közmédia Testület Közszolgálati Tanács által javasolt tagjai az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésének kezdete elõtt az Országház Széll Kálmán-termében 2026. augusztus 25-én. A Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása a testület ülésén.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Közmédia Testület: a kikosarazott jelöltek megszólaltak

Infostart / MTI

Mindenki közös érdekének tartják a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés művelődési bizottságában.

A Bayer Judit médiajogász közösségi oldalán megjelent – Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükösd Miklós szociológussal, médiakutatóval közös – nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett.

„Ugyanakkor összeférhetetlennek tartjuk, hogy a közmédia konkurenseit jelentő kereskedelmi és NER-es média érdekeit képviselő szervezetek kivegyék a jelöltek kiválasztásának jogát a Közszolgálati Tanács kezéből” – írták, megjegyezve: a szakmai szervezetek feladata volt a jelöltállítás, a Közszolgálati Tanács tagjai pedig a meghallgatás után döntöttek a jelöltekről.

A jelöltek rögzítették továbbá, hogy a helyzet tisztázása után várják a parlamenti bizottsági meghallgatást, hogy elmondhassák szakmai víziójukat a közmédia megújításával kapcsolatban.

A július 26-án hatályba lépett médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.

A Közszolgálati Tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád lett médiaszakmai jelölt.

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