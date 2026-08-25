ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.92
usd:
311.18
bux:
151900.89
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Keveset költ az ország az egészségügyre – itt vannak az adatok és a következmények

InfoRádió

A GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb elemzése szerint uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra.

Az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarország költötte GDP-arányosan a legkevesebbet egészségügyre 2023-ban és 2024-ben – mondta az InfoRádióban a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatója. Az egészségügyre a GDP mindössze 4,7 százalékát fordította Magyarország 2023-ban és 2024-ben, míg

az EU-s átlag ennek a másfélszerese, 7,4 százalék,

de például csak mintegy a fele a csehekének, ahol 9 százalékot költenek erre. Az uniós átlagtól való elmaradás GDP-arányos mértéke 2010 óta állandó.

Molnár László úgy értékelt, hogy az egészségügy az orvosok és a nővérek béremelése ellenére is jól láthatóan egy elhanyagolt területe volt az előző kormányoknak, nem csak a 2010 utániaknak, de jellemzően inkább azoknak.

A korábbi orvosbéremeléssel szerinte azt sikerült megállítani, hogy a végzős orvosok azonnal külföldön helyezkedjenek el, ezért szerinte mennyiségi hiány nincsen, de minőségi van, mert a korábbi hiányszakmákban továbbra sincsen elég orvos. Jelentős viszont az „elszivárgás” az alacsony béremeléssel érintett orvosi kiegészítő személyzet (nővér, igazgatási személyzet stb.) körében.

A forráshiány közvetlen következményeként alakultak ki az egyre hosszabbodó várólisták.

„Vannak olyan ellátások, ahol nyolc hónaptól három évig kell várni a beavatkozásra. Nyilvánvaló, hogy ez alatt jelentősen romlik a beteg állapota, tehát mire bekerül az ellátórendszerbe, addigra rendkívül leromlott betegállapot keletkezik, így a gyógyítás még drágább is, mint ha rögtön foglalkoztak volna a betegekkel” – fogalmazott.

Ez igaz elmondása szerint a megelőző ellátásokra is. Például hiába derül ki egy szűrésen, hogy valakinek rákja van, ha egyébként a diagnosztika nem képes a megnövekvő betegállományt ellátni, akkor hónapokat vár a rákkal diagnosztizált beteg arra, hogy CT-hez, MRI-hez jusson. Emellett a háziorvos- és ápolóhiány, valamint az egészségügyi infrastruktúra romlása is a forráshiány következménye.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatója elmondta azt is, hogy a kormány a szociális szférára 2010-ben a GDP 17,3 százalékát fordította, míg 2024-ben a 12,3 százalékát. Ezen a téren

Magyarország az unióban csak Máltát és Írországot előzi meg.

Gond van az egészségügy szociális ellátórendszeri részével is, nagy igény lenne például időskori ellátásokra, de a forrás- és szakemberhiány miatt ez jelenleg nem megoldott.

Egyre nagyobb a jövedelmi differenciáltság, egyre növekszik a relatív elszegényedés, ez a nyugdíjasok esetében teljesen egyértelműen látható, sőt bizonyítható – állapította meg a szakember. Példaként azt említette, hogy míg 2010-ben körülbelül a nyugdíjasok 5 százaléka volt relatív jövedelme szerint szegény, ami azt jelenti, hogy a medián jövedelem 60 százaléka alatt volt, addigra 2024-re az arány közel 14 százalékra emelkedett a nyugdíjasokon belül.

Megemlítette még, hogy a szociális ellátórendszerben levők bérezése „rendkívüli mértékben elszakadt” még az átlagbérektől is, ezért nagyon kevesen mennek ebbe a szférába, a létszám túlnyomó része már nyugdíjas korú vagy közel nyugdíjas korú. Közben a nyugdíjas otthonokba szinte lehetetlen bejutni – tette hozzá Molnár László, aki szerint a nyugdíjminimum megemelése és a nyugdíjas SZÉP kártya tudná javítani a nyugdíjasok relatív jövedelmi pozícióját. Kérdés ugyanakkor, hogy az egészségügyre tervezett évi 500 milliárd forintos pluszforrásból mire jut majd és mire nem. Mert modernizálni kellene még az egészségügyi infrastruktúrát (gépeket vásárolni), illetve az ingatlanállományt.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Keveset költ az ország az egészségügyre – itt vannak az adatok és a következmények

európai unió

kiadás

egészségügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.25. kedd, 18:00
Totyik Tamás
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos jelzést kap ma a forint, korrigál a dollár

Fontos jelzést kap ma a forint, korrigál a dollár

Nincs nagy mozgás kedden a forint árfolyamában, így a magyar fizetőeszközt a dollárral szemben a 311-es, míg az euró ellenében a 363-as szintek környékén jegyzik. A befektetők ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) délutáni kamatdöntésére, az iráni fejleményekre és az amerikai kötvénypiaci aggodalom alakulására figyelnek. Eközben az amerikai dollár gyengélkedik a főbb devizákkal szemben, miközben a befektetők az Irán elleni szankciók szigorítását, valamint a hosszú lejáratú állampapírhozamok mérséklésére tett legújabb lépéseket elemzik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt az Orvosi Kamara: azonnali fejcseréket követelnek a hazai kórházak élén

Megszólalt az Orvosi Kamara: azonnali fejcseréket követelnek a hazai kórházak élén

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) alapvetően bizakodóan, ám kritikus szemmel értékelte az új kormány első száz napjának egészségügyi intézkedéseit.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it is 'fully prepared' to counter widened US economic sanctions

Iran says it is 'fully prepared' to counter widened US economic sanctions

The US calls its latest sanctions on Iran an "economic D-Day", but Tehran says it has a plan to address them.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 09:18
Vitézy Dávid: újabb ütemhez ért a Déli Körvasút építése, itt kell forgalomkorlátozásra számítani
2026. augusztus 25. 09:05
Egy pillanatra szállt csak ki az ételfutár, már futhatott is az ellopott autója után
×
×