Foszforral szennyezhették be a Holt-Tiszát, feljelentést tett az önkormányzat

Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros, habos vízre figyeltek fel a Holt-Tisza Szabadidőparknál található szakaszán – adta hírül Tiszazug önkormányzatának közlése alapján a Pecaverzum.

A településvezetés azt írta, egy kisebb területen idegen anyag és zavaros hab jelent meg a vízben. A helyszínen a bejelentések alapján valóban tapasztalható volt valamilyen szennyeződés. Mivel éppen keleti szél fújt az észlelés idején, így az önkormányzat szerint az is nagyjából behatárolható, hogy honnan érkezett az anyag.

A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holt-Tisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz Zrt. laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH-értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest.

Tiszazug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Hozzátették, szeretnék megőrizni a Holt-Tisza természeti kincsét, és az efféle szennyezések nem maradhatnak következmények nélkül. Úgy fogalmaztak: „Megálljt kell parancsolnunk az értelmetlen, kisstílű vízszennyezésnek, hiszen nagyon sokan élvezik nap mint nap a Holt-Tisza szépségét, van, aki fürdésre, mások úszásra vagy horgászatra, tehát pihenésre használják.”