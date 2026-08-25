Egy pillanatra szállt csak ki az ételfutár, már futhatott is az ellopott autója után

Akciófilmbe illő autólopás történt Budapesten, a VIII. kerületben: egy pizzafutár éppen a rendelést adta át, amikor egy férfi beugrott az autójába, és elhajtott vele – számolt be róla a TV2 Híradó.

Szerencsére a tolvaj nem jutott messzire, ugyanis pár utcával arrébb egy troli elállta az útját, így a futár futva utolérte eltulajdonított járművét. A két férfi között szóváltás alakult ki, majd a tolvaj kiszállt és elmenekült.

Később a futár rokonai megtalálták a feltételezett elkövetőt és értesítették a rendőrséget, akik elfogták az illetőt. A beszámoló szerint a férfi ellen korábban többször is indult már eljárás.