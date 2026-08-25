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Egy ember áll egy parkolóházban egy fehér autóval szemben.
Nyitókép: Unsplash

Egy pillanatra szállt csak ki az ételfutár, már futhatott is az ellopott autója után

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A pizzafutár arra lett figyelmes, hogy valaki elkötötte az autóját, így hát futva eredt a nyomába. A tolvaj nem jutott messzire, ugyanis egy troli elállta az útját.

Akciófilmbe illő autólopás történt Budapesten, a VIII. kerületben: egy pizzafutár éppen a rendelést adta át, amikor egy férfi beugrott az autójába, és elhajtott vele – számolt be róla a TV2 Híradó.

Szerencsére a tolvaj nem jutott messzire, ugyanis pár utcával arrébb egy troli elállta az útját, így a futár futva utolérte eltulajdonított járművét. A két férfi között szóváltás alakult ki, majd a tolvaj kiszállt és elmenekült.

Később a futár rokonai megtalálták a feltételezett elkövetőt és értesítették a rendőrséget, akik elfogták az illetőt. A beszámoló szerint a férfi ellen korábban többször is indult már eljárás.

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