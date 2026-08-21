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Nyitókép: police.hu

Lövések dördültek, rendőrautók törtek a Balatonnál egy autós üldözésben

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Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön.

Augusztus 20-án, késő délután tett valaki bejelentést arról, hogy a 71-es számú főúton, az 58-as kilométerszelvény közelében egy személygépkocsi imbolyogva közlekedik. A rendőrök az aszófői autós pihenőnél megállították a járművet, a sofőr azonban a megállást követően nagy sebességgel továbbhajtott Tihany belterülete felé. Ott nekiütközött egy szolgálati gépjárműnek.

A rendőrök Tihanyban ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban a kerékpárútra hajtott, ahol az ott tartózkodó rendőröket megkísérelte elütni. A rendőrök ekkor célzott lövéseket adtak le a jármű kerekeire. A gépkocsi ennek ellenére, megrongálódott kerekekkel is továbbhajtott.

Balatonfüreden ismét megpróbálták intézkedés alá vonni, ekkor a jármű egy szolgálati gépkocsinak ütközött, de még ez sem állította meg. Röviddel később ismét egy szolgálati gépjárműnek ütközött, ezt követően nagy sebességgel haladt tovább, végül pedig egy villanyoszlopnak csapódott.

Az intézkedés során négy rendőr könnyen sérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították – derült ki a rendőrségi beszámolóból. Mint írták, a gépjármű sofőrje a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is.

Az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság augusztus 20-án este.

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rendőrség

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