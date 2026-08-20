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Tanszereket válogat a szeptember eleji iskolakezdésre készülve egy kislány egy belvárosi papír-írószer szaküzletben Budapesten 2018. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Itt az időpont: érkezik az iskolakezdési támogatás

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ELŐZMÉNYEK

A hosszú hétvége után utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét.

Augusztus 24-én, hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét – tudta meg az RTL Híradó az Államkincstártól.

Az Országgyűlés által alig egy hónapja megszavazott, a Tisza Párt által kezdeményezett juttatást 293 700 családban több mint 403 ezer gyerek után fizetik ki. A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok jogosultak, akik novemberig további 50 ezer forint értékű utalványt is kapnak.

A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64 125 forint.

A szeptemberi családi pótlékot szintén augusztus 24-én fizetik ki.

A támogatásra az egyszülős családok is jogosultak, amennyiben az elmúlt hetekben regisztráltak, esetükben egyelőre nincs jövedelemkorlát.

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