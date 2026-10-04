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Nyitókép: mladenbalinovac/Getty Images

Szakértő: most lehet alkudni a lakáspiacon

Infostart / InfoRádió

Ismét a vevők kerültek kedvezőbb pozícióba a lakáspiacon – állapította meg a Fundamenta friss elemzése. Pásztor Andrást, a Fundamenta Értéklánc Kft. ügyvezetőjét kérdezte az InfoRádió.

Most úgy tűnik talán, hogy a vevők kerültek jobb helyzetbe, legalábbis ezt mutatja a Fundamenta harmadik alkalommal közreadott impulzus nevű felmérése. Ez egyfajta konjunktúraindex, amelyben a cég kollégái a szűkebb környezetük ingatlanpiacának változásait. Három területen adnak meg értékeket, külön pontozzák a kereslet, a kínálat és az ár tényezőit is – mondta az InfoRádióban Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc Kft. ügyvezetője.

„A szeptemberi adatok szerint a keresletben volt a legnagyobb változás, itt az előző negyedéves érték 75 százalékára esett vissza az index, összességében pedig 61 ponton áll. De azt tudni kell, hogy idén márciusban indult a felmérés, amikor az Otthon Start programnak az egyik legintenzívebb időszakában voltunk, nagyon felfokozott volt a kereslet. Ehhez képest most már azt érzékelik az ország összes régiójában, hogy a vevők kevésbé aktívak a piacon” – emelte ki.

Úgy tűnik, aki akart, az már vett lakást. A kínálati index nem esett vissza annyira, körülbelül 90 százalékos állapotban van. Ez azt jelenti, hogy jóval kisebb a visszaesés az eladóknál, mint a vásárlóknál, ezért

a vevőknek egy kicsit nagyobb mozgásterük van most, mint az elmúlt hónapokban.

Túlkínálat nincs, de jóval kevésbé esett vissza a kínálat, mint a kereslet, ezért alakulhat ki ez a vevői oldali nyomás – mondta Pásztor András.

Azzal kapcsolatban, hogy sok lakásra már nem lehet fölvenni az Otthon Start hitelt, annyira megemelkedett a négyzetméterár, a Fudamenta Értéklánc Kft. ügyvezetője elmondta: ez elsősorban Budapestre, illetve a vidéki nagyobb városokra igaz.

„A magyar ingatlanpiacnak van egy olyan tulajdonsága, hogy az árak fölfele nagyon könnyen árazódnak, viszont lefele rugalmatlanok, vagyis hogyha éppen jól megy a piac, akkor az eladók nagyon könnyen növelik az árakat, viszont hogyha éppen nincs ilyen nagyon erős kereslet, akkor nem szoktak ugyanilyen gyorsan csökkenteni is. Úgyhogy az árak egy picit most be vannak ragadva. Az indexünk az indulás óta 95 százalékos szinten áll, nem nagyon megy lejjebb, de ebben tulajdonképpen nincsen semmi meglepő, ez általában így szokott lenni.

Az árak lefele inkább csordogálni fognak, és szoktak is, úgyhogy most kezd nőni az alkunak a lehetősége”

– fogalmazott.

Az árakat erősen befolyásolja még az ingatlan minősége – tette hozzá, külön kiemelve a felújítottságot, ami elsősorban vidéken játszik nagy szerepet az árnak a kialakításában. Minél felújítottabb az ingatlan, annál kisebb az alku mértéke.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Szakértő: most lehet alkudni a lakáspiacon

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