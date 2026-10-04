Új technikával szavaznak Boszniában

Az ország mintegy 3,4 millió választópolgára a kollektív államelnökség három tagját, az országos parlament képviselőit, a két országrész parlamentjeinek képviselőit és a tíz kanton képviselő-testületeinek tagjait választja meg, illetve dönt a boszniai Szerb Köztársaság elnökének és két alelnökének személyéről is.

Ez a tizedik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.

A választáson összesen 7028 jelölt indul, közülük 518-an szerezhetnek mandátumot. A bosznia-hercegovinai központi választási bizottság (CIK) közlése szerint országszerte 5121 szavazóhelyiséget nyitottak meg, a választók személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal igazolhatják személyazonosságukat.

Külföldön mintegy 48 ezer választópolgár regisztrált a voksolásra, közülük több mint 45 ezren levélben adják le szavazatukat. Emellett Bosznia-Hercegovina húsz külképviseletén és tiszteletbeli képviseletén is lehet szavazni.

Az idei választás újdonsága, hogy Bosznia-Hercegovinában első alkalommal alkalmaznak széles körben új szavazási technikát: a szavazóhelyiségekben biometrikus azonosítást végeznek, az urnába dobott szavazólapokat pedig optikai szkennerrel olvassák be, és gyorsított rendszerben továbbítják az eredményeket. A voksokat továbbra is megszámolják kézzel, az esetleges eltéréseket pedig ellenőrzik.

A voksolást 2432 akkreditált megfigyelő követi, közülük 756-an nemzetköziek. A választási bizottsághoz a kampányban 774 panasz és kifogás érkezett, ebből 446 a hivatalos kampányidőszak előtti kampánytevékenységre, 28 gyűlöletbeszédre, 49 gyermekek kampánycélú felhasználására, kilenc pedig közforrásokkal való visszaélésre vonatkozott.

A szavazóhelyiségek 19 óráig tartanak nyitva, a voksolás előzetes eredményei késő este várhatók, a végleges eredményeket pedig 30 napon belül közlik.