Fagyasztóba rejtették a meggyilkolt orvosnő testrészeit

A nyomozás adatai szerint az ügyre azután derült fény, hogy az áldozat lánya bejelentést tett a rendőrségen, mert édesanyja nem vette fel a telefont, és nem tudott kapcsolatba lépni vele. A nagybecskereki ügyészség és a rendőrség csütörtök este tartott helyszínelést a feltételezett elkövető törökbecsei ingatlanában – írja a pannonrtv.com.

A szerbiai hatóságok tájékoztatása alapján a gyanúsítottat minősített emberölés elkövetésének alapos gyanújával vették őrizetbe.

A helyi sajtóbeszámolók szerint az áldozat látogatóba érkezett a fiához. M. S.-t a településen régóta problémás, erőszakos magatartású férfiként ismerték, aki korábban kábítószer-problémákkal küzdött, emellett családon belüli erőszak miatt már szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban, és pszichés zavarai miatt börtönkórházi kezelés alatt is állt.

A nagybecskereki rendőrség közlése szerint az áldozat maradványait az Újvidéki Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították, ahol igazságügyi orvosszakértői vizsgálat tisztázza majd a halál pontos okát és körülményeit.