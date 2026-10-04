Jól érezte, nagyon hideg volt hajnalban, mutatjuk, hogy mennyire

Azt írták: a korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta.

Hozzátették: a Nyírtasson vasárnap hajnalban mért mínusz 3 Celsius-fok az őszi szezon eddigi legalacsonyabb értéke.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Nyírtasson mínusz 3 fok volt vasárnap hajnalban, a legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben mérték.

A 24 órás abszolút hőingás

a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok.

Szombaton a legmelegebbet, 25,9 fokot Baján mérték.