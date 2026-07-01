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FLIRT motorvonat.
Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook

Vitézy Dávid hírt adott a napszúrás miatt kieső FLIRT motorvonatokról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szerda reggelre újraindultak a FLIRT motorvonatok, a gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli hőség a működésben – derül ki Vitézy Dávid Facebook-bejegyzéséből.

A FLIRT motorvonatok már kedd este elkezdtek „éledezni”, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt – írja Vitézy Dávid a közösségi oldalán.

A járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni.

A rendszer tegnap egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella-hőmérsékletet is érzékelt. Hasonló jelenség sajnos az újabb, központi számítógépes rendszerekkel felszerelt autóbuszoknál is előfordul ilyen rendkívüli hőségben – ezek a védelmi rendszerek érthető módon a tűzveszély megelőzését szolgálják.

A gyártó, a Stadler már dolgozik a megoldáson. A szintén általuk gyártott, legújabb KISS motorvonatoknál nem jelentkezett ez a probléma, így remélhető, hogy a 2006 óta forgalomba állított FLIRT motorvonatok esetében is megtalálható a műszaki megoldás – fogalmaz a miniszter.

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