Vitézy Dávid hírt adott a napszúrás miatt kieső FLIRT motorvonatokról

A FLIRT motorvonatok már kedd este elkezdtek „éledezni”, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt – írja Vitézy Dávid a közösségi oldalán.

A járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni.

A rendszer tegnap egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella-hőmérsékletet is érzékelt. Hasonló jelenség sajnos az újabb, központi számítógépes rendszerekkel felszerelt autóbuszoknál is előfordul ilyen rendkívüli hőségben – ezek a védelmi rendszerek érthető módon a tűzveszély megelőzését szolgálják.

A gyártó, a Stadler már dolgozik a megoldáson. A szintén általuk gyártott, legújabb KISS motorvonatoknál nem jelentkezett ez a probléma, így remélhető, hogy a 2006 óta forgalomba állított FLIRT motorvonatok esetében is megtalálható a műszaki megoldás – fogalmaz a miniszter.