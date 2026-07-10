Szakértő: az új fővárosi parkolási szabályok visszavethetik az elektromos autózást

Jelentősen átalakul a parkolás Budapesten, ahol júliustól már csak mobil eszközökkel lehet parkolást fizetni, januártól pedig a két tonnánál nehezebb autók tulajdonosai akár 1200 forintot is fizethetnek óránként a főváros egyes zónáiban. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke szerint az új szabályok visszavethetik az elektromos autózást.

Marsi Norbert az InfoRádióban azt mondta, kitartanak azon korábbi álláspontjuk mellett, amely szerint a Fővárosi Közgyűlésnek módosítania kellene a vonatkozó rendeletet. Az egyesület azt szorgalmazza, hogy a két tonna súly feletti, tisztán elektromos gépjárművekre ne vonatkozzon a dupla parkolási díjtétel, hanem a saját tömegtől függetlenül a normál díjszabás érvényesüljön. Felhívta a figyelmet, hogy egy azonos méretű, hagyományos belső égésű motorral rendelkező autó, illetve egy elektromos autó összevetésében az elektromos autó a nehezebb, átlépheti a két tonnás tömeget, míg egy ugyanolyan méretű hagyományos autó 1800 kilogramm alatt maradhat.

Így alakulhat ki, hogy ugyanakkora méretű autók esetében a hagyományos meghajtású, helyi károsanyag-kibocsátással rendelkező autó tulajdonosa fele annyi parkolási díjat fizethet, mint a tisztán elektromos autó tulajdonosa. Marsi Norbert szerint az egyesületük által már korábban ismertetett érvrendszer alapján elmondható, hogy

a rendelet hatályba lépését követően lassulhat az elektromos alapú közlekedésre történő átállás Budapesten és Pest megyében, ahol az elektromos autók jelentős része közlekedik.

A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület megítélése szerint a rendelet említett része nincs összhangban a fenntarthatóbb és környezetbarátabb mobilitást támogató célokkal, valamint a városi lakosság egészségvédelmét szolgáló célokkal sem.

Marsi Norbert arra is kitért, hogyan lehet majd ellenőrizni az autók súlyhatárát. Mint fogalmazott, 2026-ban már nem jelent nagy kihívást egy ilyen ellenőrző informatikai rendszer bevezetése, a működési mechanizmus rendkívül egyszerű is lehet. Jelen esetben ez a következőképpen néz ki: az ellenőrző rendszer az autó rendszáma alapján a vonatkozó adatbázisból lekéri az autó saját tömegét, ami szerepel a forgalmi engedélyben is. A parkolóőr azonnal látja, hogy az adott rendszám alapján megfelelő díjszabást fizet-e a parkoló autó tulajdonosa.

Marsi Norbert kiemelte: az autó márkája és típusa alapján az ellenőrzés nem lehetséges, kiváltképpen az elektromos autók esetében, hiszen számos olyan elektromos modell és modellváltozat kapható már a piacon, melyeket két vagy három különböző méretű akkumulátorkapacitással is kínálnak.

„Értelemszerűen minél nagyobb az akkumulátor kapacitása, annál nagyobb a tömege is, így pedig az elektromos autó súlya is, ami az adott jármű külső jegyeiben egyáltalán nem tükröződik vissza, nem ismerhető fel.

Fontos látni azt is, hogy az adatlekérés jogszabályi hátterét is ki kell alakítani, hiszen ezen információk a központi járműnyilvántartásból érhetőek el, ami a Belügyminisztériumhoz tartozik” – magyarázta a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke.

Az ügyben az InfoRádió megkereste a Fővárosi Önkormányzatot is. A Városháza válaszlevelében azt írta, hogy a tervezett módosítás alapján a 2000 kilogramm saját tömeget meghaladó személygépjárművek, valamint a külön szabály alá nem tartozó tehergépkocsik után kell majd kétszeres várakozási díjat fizetni. Az ellenőrzés gyakorlati módjára vonatkozó kérdésre azt válaszolták, hogy a szabályozás végrehajtásához szükséges adatalapú működés részleteiről még folyamatban van az egyeztetés az érintett szereplőkkel.

A cikk Szabó Gergő összefoglalója alapján készült.