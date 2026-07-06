Kollár Kinga, a Tisza Párt képviselőjének tájékoztatása alapján hamarosan egy új, 10 000 darab elektromos autó beszerzését lehetővé tevő állami támogatási program nyílhat meg a kkv-szektor számára – olvasható a közleményben.

A támogatás fedezetét a megnyíló, mintegy 10 milliárd eurós keretösszegű Helyreállítási Alap biztosítaná. A Helyreállítási Terv keretében olyan fejlesztési programok kapnának támogatást, amelyek a közlekedés korszerűsítését és fenntarthatóbbá tételét segítik elő.

Az egyesület minden potenciális támogatási program bejelentését örömmel fogadja – írják. Tekintettel arra, hogy nemrég zárult le egy olyan támogatási program, amelynek kedvezményezettjei szintén a hazai vállalkozások voltak, a Helyreállítási Terv által biztosított keretrendszer alapján érdemes lenne – akár a források megosztásával – a magánszemélyek, azaz a lakosság támogatásának lehetőségét is mérlegelni.