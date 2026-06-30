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Szabó József Tamás, a Fõvárosi Törvényszék sajtószóvivõje, Kóka János, a Doktor24 alapítója, Fésû Gizella, a társaság vezérigazgatója (b-j) a magánegészségügyi szolgáltató felszámolásával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumánál 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Doktor24 – Kóka János szerint bírói műhiba történt, a törvényszék is megszólalt

Infostart / MTI

A Doktor24 kérelemmel és az eljárás szabálytalansága elleni kifogással élt felszámolásának elrendelése miatt kedden, a magánegészségügyi szolgáltató azt kéri a bíróságtól, hogy a Cégközlönyben is közzétett végzést saját hatáskörben helyezze hatályon kívül - mondta Kóka János, a társaság alapítója, felügyelő bizottságának elnöke kedd délután, online is közvetített sajtótájékoztatóján.

Kóka János közölte: a Doktor 24 álláspontja szerint bírói szabálytalanság, bírói műhiba miatt került a cég felszámolási eljárás alá.

Felidézte, hogy a Doktor24 Medicina Zrt. egy korábbi beszállítói követelés miatt indult eljárást másodfokon is elvesztett. Hétfőn vették kézhez a másodfokú határozatot, akkor maradéktalanul kifizették az összeget a beszállítónak, de „döbbenten látták, hogy a Cégközlönyben megjelent a Doktor 24 felszámolásáról szóló bejegyzés” – fogalmazott Kóka János.

A másodfokú ítélet nem emelkedhetett jogerőre addig, amíg a Doktor24 ezt az ítéletet meg nem kapta - emelte ki.

A cégvezető ismertette: az eljárás nem a magánegészségügyi szolgáltató fizetőképességéről szól. A Doktor24 nyereséges, 20 milliárd forintos árbevételű cég, fizeti a számláit, a dolgozóit, évente szakvizsgálatok százezreit, műtétek ezreit végzi el; nincs olyan ok, ami a felszámolását szükségessé vagy lehetségessé tenné - közölte. Hozzátette: biztosítani tudnak minden szolgáltatást, ha „egy szabálytalan bírósági eljárás nem dönti rájuk a céget”.

Kóka János szerint a következmények beláthatatlanok. Egy ilyen eljárás, bármilyen szabálytalan is, rövid időn belül ellehetetlenítheti a Doktor 24 betegellátási képességét, ha nem oldódik meg – fejtette ki.

Kóka János úgy fogalmazott: a megoldás egyszerű, a bíróságnak csak egy intézkedésébe kerül töröltetni a „felszámolás alatt” kitételt.

Hozzátette, hogy

elnöki panasszal is élnek az eljárással szemben.

Az online közvetített sajtótájékoztatón Kóka János mellett Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője is megszólalt. Kifejtette, hogy a bíróság a csődtörvény előírásainak megfelelően járt el: a másodfokú döntés meghozatalával az elsőfokú végzés jogerőre emelkedett, a döntést pedig a Fővárosi Törvényszék a másodfokú iratok beérkezését követően haladéktalanul közzétette és elektronikusan közölte. A szóvivő szerint a jogerő időpontját nem befolyásolja, hogy mikor töltik le az elektronikusan kézbesített iratot.

Mint fogalmazott a Doktor24 által benyújtott kérelemről a Gazdasági Kollégium soron kívül dönt kedden, a határozatról pedig a feleket a jogszabályoknak megfelelően értesítik.

Szabó József Tamás a Portfoliónak kedd este elmondta, hogy a Fővárosi Törvényszék elutasította a Doktor24 kifogását a felszámolási eljárás ellen és a másodfokú bírósági döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, amit törvény ír elő, és ezen sem a bíróság, sem a felek nem változtathatnak.

Hangsúlyozta, hogy az eljárás a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlott.

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Kezdőlap    Belföld    Doktor24 – Kóka János szerint bírói műhiba történt, a törvényszék is megszólalt

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