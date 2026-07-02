Vízibicikli-tragédia a Balatonon: megvan a holttest

A férfi kedden egy vízibicikliről esett a vízbe, de már nem emelkedett a felszínre a sonline.hu információi szerint. Eltűnése után hozzátartozói a közösségi médiában is folyamatosan megosztották az őt kereső felhívásokat, bízva abban, hogy nyomára bukkannak.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság úgy tájékoztatta a somogyi hírportált, hogy

a férfit a hajnali órákban találták meg a vízben,

a haláleset körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja. A tragédia körülményeinek tisztázása érdekében az eljárás jelenleg is folyamatban van.