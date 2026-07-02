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paddle boat funny activity in the sunset with a slide on the lake Balaton in Hungary .
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Vízibicikli-tragédia a Balatonon: megvan a holttest

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Megtalálták a Balatonban annak a kaposvári férfinak a holttestét Siófoknál, akit kedd óta kerestek.

A férfi kedden egy vízibicikliről esett a vízbe, de már nem emelkedett a felszínre a sonline.hu információi szerint. Eltűnése után hozzátartozói a közösségi médiában is folyamatosan megosztották az őt kereső felhívásokat, bízva abban, hogy nyomára bukkannak.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság úgy tájékoztatta a somogyi hírportált, hogy

a férfit a hajnali órákban találták meg a vízben,

a haláleset körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja. A tragédia körülményeinek tisztázása érdekében az eljárás jelenleg is folyamatban van.

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Kezdőlap    Belföld    Vízibicikli-tragédia a Balatonon: megvan a holttest

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