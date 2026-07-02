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Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetõje a Fõvárosi Közgyûlés ülése elõtt tartott ajándékozáson a Városháza dísztermében 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid vagyonelemekről írt fontos levelet Szentkirályi Alexandrának

Infostart

A közlekedési és beruházási miniszter egyebek mellett azt kérte a Fidesz országgyűlési képviselőjétől, hogy két héten belül készítsen pontos jelentést az általa vezetett Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint az államra visszaszálló és vissza nem szálló vagyonelemekről.

Vitézy Dávid levelet írt Szentkirályi Alexandrának, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnökének, miután az Országgyűlés döntött az oktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetéséről. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy mit kér pontosan Szentkirályi Alexandrától.

A tárcavezető szerint a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány egyike volt azoknak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, amelyek „átláthatatlanná tették az állami vagyonnal való gazdálkodást”. Vitézy Dávid megjegyezte: az Európai Bizottság már régóta kifogásolta azt a modellt, amelyben politikusok ültek az ilyen alapítványok kuratóriumaiban, miközben jelentős állami vagyonnal gazdálkodtak.

A Tisza-kormány már korábban jelezte, hogy az oktatási tevékenységet nem végző alapítványokat még idén megszüntetik. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy ez az intézkedés része annak a megállapodásnak, amely 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását teszi lehetővé. A Millenáris Alapítvány esetében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kapta meg az alapítói jogok gyakorlását. Vitézy Dávid ezért arra kérte Szentkirályi Alexandrát, hogy

az alapítvány július 31-i megszűnéséig az általa vezetett kuratórium tartózkodjon minden, a napi működésen túli kötelezettségvállalástól, valamint az alapítvány bármely vagyontárgyának értékesítésétől.

A közlekedési és beruházási miniszter azt is kérte Szentkirályi Alexandrától, hogy két héten belül készítsen pontos jelentést az alapítvány aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint az államra visszaszálló és vissza nem szálló vagyonelemekről.

A miniszter jelezte: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami visszavétele csak az első lépés, ezt követően azt is meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt években az alapítványokhoz került állami vagyon mekkora része menthető még meg.

„Az egész alapítványi modellt azért találták ki, hogy titokfalat állítsanak az állami vagyonnal való gazdálkodás elé, és hogy a magyar embereknek esélyük se legyen követni, pontosan mit kezdenek az ő pénzükkel. Az Országgyűlés által elfogadott törvény ezt a titokfalat egy lépésben lebontotta, de a következő hetek feladata, hogy nagyon alaposan megvizsgáljuk, mi zajlott az elmúlt években a fal mögött” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid vagyonelemekről írt fontos levelet Szentkirályi Alexandrának

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