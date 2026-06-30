Az egészségügyi miniszter szerint a titkolózás ideje lejárt

Hegedűs Zsolt azt írta, az előző kormány tíz évig titkolt egy jelentést a magyar kórházak valós állapotáról. Most kiderült: már 2015-ben is rendszerszintű volt a baj: hiányzott orvos, ápoló, eszköz, és sok helyen az alapvető higiénés feltételek sem voltak rendben.

„De a legsúlyosabb nem csak ez. Hanem az, hogy tudták. Tudták, milyen állapotban vannak a kórházak. Tudták, hogy a rendszer nem felel meg a saját minimumfeltételeinek. És mégsem mondták el az embereknek. Ezért kell új alapokra helyezni a magyar egészségügyet” – fogalmazott a tárcavezető.

Kiemelte, nem lehet több eltitkolt jelentés, kozmetikázott adat, mellébeszélés. Mérni kell a minőséget, nyilvánossá kell tenni a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat.

„Nem megszégyeníteni akarjuk az orvosokat és az ápolókat. Épp ellenkezőleg: végre meg akarjuk mutatni, milyen körülmények között kell nap mint nap helytállniuk. A betegnek joga van tudni, milyen ellátásra számíthat” – írta Hegedűs Zsolt, hozzátéve: átlátható, mérhető, emberközpontú egészségügy kell Magyarországnak.