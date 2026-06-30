Átszabják a szabálytalanul bevezetett ügyeleti rendszert

Az „Orbán-Pintér-Takács-féle” egészségügyi irányításnak „most már papírja is van róla: alkotmányellenes szabályozással kényszerítette a háziorvosokat az alapellátási ügyeleti rendszerben való részvételre. „Igen: alkotmányellenes volt az a kötelező ügyeleti szabályozás, amely ellen a Magyar Orvosi Kamara felemelte a hangját” – írta Hegedűs Zsolt a Facebookon.
Határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a társadalom széles rétegeit érintő szabályozás miniszteri közleményeken keresztül történő bevezetése a szerződéskötési kötelezettségnek a szerződéskötési folyamatra vonatkozó szabályok és garanciák meghatározása nélküli előírásával együtt sérti a szabályozás előreláthatóságára és kiszámíthatóságára vonatkozó alkotmányos elvárást. Kitértek arra is, hogy a szabályozás bevezetésének e módja a szerződéskötés elmaradása esetén alkalmazható szankcionálás lehetőségét is figyelembe véve megvalósítja a jogbiztonság sérelmét.
Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt azt írta, hogy az előző kormány idején
- hamis vádakra építve megalkották a lex MOK-ot,
- elvették a kamara kötelező tagságát, szétverték az etikai ügyrendjét, és
- megpróbálták elhallgattatni azt a szakmai köztestületet, amely pontosan azt mondta ki, amit most az Alkotmánybíróság is megerősített: ezt így nem lehetett volna megcsinálni.
A jelenlegi, önálló és szakmai alapokon működő Egészségügyi Minisztériumban „ezt a jogszabályi környezetet már felülvizsgáltuk. A szakmai szervezetekkel – így a Magyar Orvosi Kamarával is – egyeztetve azon dolgozunk, hogy az ügyeleti rendszer jogszerű, élhető és működőképes legyen” – emelte ki a miniszter, hozzáfűzve: „ezért visszük az ügyet a parlamentbe. (.) Módosítjuk a jogszabályt, és kijavítjuk az előző rendszer erőszakos, dilettáns hibáit.”
A cél világos: olyan szabályozás kell, amely egyszerre szolgálja a magyar orvosok, az egészségügyi dolgozók és a betegek érdekét – zárta bejegyzését Hegedűs Zsolt.