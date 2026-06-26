ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.96
usd:
309.98
bux:
139853.3
2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hospital with corridor and bed without persons in landscape format
Nyitókép: upixa/Getty Images

Súlyos Ab-ítélet az orvosi ügyeletek korábbi szabályozásáról

Infostart

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a 2024-ben bevezetett orvosi ügyeleti szabályozás sérti az Alaptörvényt, mert nem felel meg a jogbiztonság követelményének.

A testület szerint a változtatásokat miniszteri közleményeken keresztül vezették be, megfelelő felkészülési idő, garanciák és átlátható szabályozás nélkül, így

sérült az előreláthatóság és a normavilágosság elve.

Bár a kifogásolt szabályok időközben már nem hatályosak, az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a döntésük azért is fontos, mert a folyamatban lévő perekben ezeket nem lehet alkalmazni – írja a hvg.hu.

A háttérben az ügyeleti rendszer átalakítása állt, amit a korábbi kormány azzal indokolt, hogy a háziorvosok napi rendje nem változik lényegesen. Ezzel szemben az Orvosi Kamara – már az átalakítás idején –komoly problémákra figyelmeztetett: például az orvosok magas átlagéletkorára, a gyermekügyeletre való kötelezésre, illetve arra, hogy sok praxisban már eleve orvoshiány volt, amit az új rendszer tovább terhelt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Súlyos Ab-ítélet az orvosi ügyeletek korábbi szabályozásáról

alkotmánybíróság

alkotmányellenes

orvosi ügyelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hogy lesz tényleg olcsóbb a gyümölcs és a zöldség? Magyar Péter szerint „top prioritás”

Hogy lesz tényleg olcsóbb a gyümölcs és a zöldség? Magyar Péter szerint „top prioritás”
A kormány továbbra is azt tervezi, hogy 27 százalékról 5-re csökkenti a zöldség és a gyümölcs általános forgalmi adóját – erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az InfoRádió kérdésére válaszolva, erről a szakmának is megvan a véleménye.
 

Magyar Péter: 22 éve közelebb voltunk az eurócsatlakozáshoz, mint most – de 2030-ra teljesíteni fogjuk a feltételeket

Itt a mai térkép: 38 fok is lehet, az ország nagy részén már másodfokú riasztás van érvényben

Itt a mai térkép: 38 fok is lehet, az ország nagy részén már másodfokú riasztás van érvényben

A friss előrejelzések szerint még jobban rákapcsol a forróság, az Alföldön hétfőn és kedden 42, akár 43 fok sem kizárt. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Késő estére általában 23 és 28 fok közé hűl le a levegő.
 

Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

A most várható 40 fok körüli hőség csak ízelítő lesz a ránk váró pokolból

Nem elég a hőség, durva figyelmeztetés jön péntekre

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Gaál Áron
a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tör előre a dollár, megérezte a magyar forint is a nyomást

Tör előre a dollár, megérezte a magyar forint is a nyomást

Péntek reggel enyhén gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, mivel a nemzetközi devizapiacon továbbra is a dollár ereje határozza meg a kereskedést, amelyet a magasabb amerikai kamatvárakozások és az erős növekedési kilátások támogatnak. A Fed által kiemelt PCE inflációs adat nem hozott meglepetést, a kamatpiaci árazások pedig a változatlan kamatszint felé mozdultak el. A jen közel negyvenéves mélypontjánál mozog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Filléres táborhelyeket hirdettek országszerte a gyerekeknek: most indul a jelentkezés, le ne maradj!

Filléres táborhelyeket hirdettek országszerte a gyerekeknek: most indul a jelentkezés, le ne maradj!

A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és &quot;katonai élmények&quot; is szerepelnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Number of people killed in Venezuela earthquakes more than doubles to 589, with almost 3,000 injured

Number of people killed in Venezuela earthquakes more than doubles to 589, with almost 3,000 injured

International rescue teams are on the ground helping to search for survivors, with one video showing children being saved from a damaged building.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 15:22
Hack Péter: a kétharmad jogi atombombát jelent az alkotmányozásnál
2026. június 26. 15:10
Új vezetőt keres a mentőszolgálat, kiírták a pályázatot
×
×