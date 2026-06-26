Súlyos Ab-ítélet az orvosi ügyeletek korábbi szabályozásáról

A testület szerint a változtatásokat miniszteri közleményeken keresztül vezették be, megfelelő felkészülési idő, garanciák és átlátható szabályozás nélkül, így

sérült az előreláthatóság és a normavilágosság elve.

Bár a kifogásolt szabályok időközben már nem hatályosak, az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a döntésük azért is fontos, mert a folyamatban lévő perekben ezeket nem lehet alkalmazni – írja a hvg.hu.

A háttérben az ügyeleti rendszer átalakítása állt, amit a korábbi kormány azzal indokolt, hogy a háziorvosok napi rendje nem változik lényegesen. Ezzel szemben az Orvosi Kamara – már az átalakítás idején –komoly problémákra figyelmeztetett: például az orvosok magas átlagéletkorára, a gyermekügyeletre való kötelezésre, illetve arra, hogy sok praxisban már eleve orvoshiány volt, amit az új rendszer tovább terhelt.