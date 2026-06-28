Szárad a Tisza – íme a napvilágot látott adatok, képek

Ljasuk Dimitry független filmes, aki már sokszor forgatott a Tiszánál, közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Tisza kiskörei szakaszának kritikus állapotára, mindössze 2 centire van a valaha mért legalacsonyabb vízállásától Kiskörén; a vízállás jelenleg -340 cm, miközben a valaha mért legalacsonyabb érték -342 cm volt múlt év nyarán.

Mint a Heol cikkében olvasható, más hazai vizekhez hasonlóan a Tiszánál is elérte már a vízállás a mindig legalacsonyabb nyár végit, ráadásul Kiskörén a vízszint hetek óta egy rendkívül alacsony tartományban ingadozik a szint.

Az idei év első öt hónapjában a Tisza vízhozama közel 50 százalékkal elmaradt az elmúlt harminc év átlagától. Ennek ellenére a folyó jelenleg még biztosítja Szolnok és térsége ivóvízellátását.

A filmes, posztja szerint a kiskörei vízlépcső alatt forgatott a készülő filmjéhez, számára fájó látnivaló, hogy minden terület vízhiányban szenved, amerre csak megfordul. A helyzetet versenyfutásnak nevezte az idővel.