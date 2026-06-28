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A vasutasnap alkalmából Székesfehérvár és Tapolca között közlekedő Tekergő gyorsvonat Balatonarácsnál 2019. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kezd kialakulni a vasúti káosz a Balatonnál, rémálomnak tűnik vonattal elindulni

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Jelentős fennakadásokra, pótlóbuszos átszállásokra és megnövekedett eljutási időre kell számítaniuk az utasoknak a dél-balatoni vasútvonalon, miután vasárnapra virradó éjszaka Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre. A helyreállítási munkálatok a legfrissebb előrejelzések szerint várhatóan délelőtt 10 és 12 óra között fejeződnek be.

Közben a Mávinform azt is közölte, hogy a vasárnap reggel a Nyíregyházáról 5:05-kor Siófokra elindult Panoráma expressz (1679) mozdonyhiba miatt Debrecentől 45-60 perces késéssel közlekedik – írja a Mávinform.

A legfontosabb forgalmi változások reggel 6 órától

  • Tópart expresszek: Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek; Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között mentesítő vonatok járnak a megszokott menetrendi időben.
  • Balaton IC-k: Fonyód és Keszthely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
  • Déli-parti InterRégiók: Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok váltják a vonatokat.
  • Fenyves expresszek: Fonyód és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek. A Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves expressz helyett közlekedő buszok Balatonszentgyörgytől csak leszállási szándék szerint állnak meg, ugyanakkor Balatonszentgyörgytől Tapolcáig az eredeti menetrend szerint vonat is közlekedik.
  • Bagolyvonatok és egyéb járatok: A hajnali járatoknál több szakaszon pótlóbuszos átszállásra van szükség, továbbá a 8:40-kor a Déli pályaudvarról Balatonszentgyörgyre induló Napfürdő expressz is rövidebb útvonalon közlekedik.

A pótlóbuszok mindkét irányban érintik Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, valamint Fonyód meghatározott autóbusz-megállóhelyeit. A vasúttársaság kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési rendről.

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