Kezd kialakulni a vasúti káosz a Balatonnál, rémálomnak tűnik vonattal elindulni

Közben a Mávinform azt is közölte, hogy a vasárnap reggel a Nyíregyházáról 5:05-kor Siófokra elindult Panoráma expressz (1679) mozdonyhiba miatt Debrecentől 45-60 perces késéssel közlekedik – írja a Mávinform.

A legfontosabb forgalmi változások reggel 6 órától

Tópart expresszek: Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek; Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között mentesítő vonatok járnak a megszokott menetrendi időben.

Balaton IC-k: Fonyód és Keszthely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Déli-parti InterRégiók: Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok váltják a vonatokat.

Fenyves expresszek: Fonyód és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek. A Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves expressz helyett közlekedő buszok Balatonszentgyörgytől csak leszállási szándék szerint állnak meg, ugyanakkor Balatonszentgyörgytől Tapolcáig az eredeti menetrend szerint vonat is közlekedik.

Bagolyvonatok és egyéb járatok: A hajnali járatoknál több szakaszon pótlóbuszos átszállásra van szükség, továbbá a 8:40-kor a Déli pályaudvarról Balatonszentgyörgyre induló Napfürdő expressz is rövidebb útvonalon közlekedik.

A pótlóbuszok mindkét irányban érintik Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, valamint Fonyód meghatározott autóbusz-megállóhelyeit. A vasúttársaság kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési rendről.